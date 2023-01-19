"Війна продовжується": в.о. глави МВС розповів про причини трагедії у Броварах (відео)

За словами Ігоря Клименка, керівники всіх рівнів часто ризикують, відвідуючи лінію фронту для ознайомлення зі ситуацією.

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Виконувач обов'язків голови Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко вважає, що аварія вертольота у житловому кварталі Броварів 18 січня є результатом війни. Про це він заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

Клименко зазначив, що Денис Монастирський, який загинув в авіакатастрофі, разом зі своїм першим заступником часто бували в зоні бойових дій. За його словами, представники влади мають бути поінформовані про те, чого потребують громадяни.

"Йде війна і всі керівники всіх рівнів ризикують. Ми повинні знати, що відбувається на фронті, у прифронтових областях", — сказав в. о. міністра внутрішніх справ.

Ігор Клименко також підкреслив, що падіння вертольота і людські жертви стали результатом розв'язаної Російською Федерацією війни.

"На жаль, ця трагедія має показати, що війна триває, не було б війни, не було б катастрофи", — сказав чиновник.

[ + – ] Інтерв'ю Ігоря Клименка

За словами Клименка, співробітники МВС продовжують роботу попри "відчуття спустошення". Він також висловив співчуття близьким жертв аварії та пообіцяв забезпечити подальше функціонування відомства.

"Всі підрозділи МВС покажуть свою роботу, забезпечать безпеку державі. Усі завдання та плани Дениса Монастирського ми виконаємо, стабільність у країні забезпечимо", — сказав Ігор Клименко.

Виконувач обов'язків глави МВС заявив, що на місці трагедії у Броварах триває робота слідства і найближчим часом стануть відомі подробиці події.

Нагадаємо, що начальника Нацполіції Клименка було призначено в.о. голови МВС після того, як міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін загинули в авіакатастрофі у Броварах 18 січня.

Ще Фокус писав про те, що на думку президента України Володимира Зеленського, трагедія у Броварах не є нещасним випадком. Про це український лідер сказав під час свого виступу 18 січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.