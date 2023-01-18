"Це не нещасний випадок": Зеленський у Давосі висловився про трагедію у Броварах (відео)

Президент України наголосив, що не хвилюється через свою безпеку після авіакатастрофи у Київській області.

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Крах вертольота в Броварах не є нещасним випадком. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу 18 січня на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

За словами глави держави, катастрофа, що сталася, — це результат війни, яку Росія веде проти України.

"Я вважаю — через той досвід війни, який є сьогодні в мене й у нашого суспільства — це не нещасний випадок, це війна", — прокоментував він те, що сталося.

За його словами, війна відбувається не лише на полі бою.

"Війна має кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, усе це результат війни. Абсолютно. Всі ці кроки, все, що відбувається", — сказав президент.

Він додав, що загибель кожної людини в Україні сьогодні — це результат війни.

Ведучий також уточнив про Зеленського, чи не переймається він своєю безпекою через аварію в Броварах. Однак президент наголосив, що не турбується про це.

"Я не переживаю. Мені нічого додати", — резюмував глава української держави.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського у Давосі 18 січня

Нагадаємо, рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у Броварах. За даними пресслужби відомства, в авіакатастрофі загинули 14 людей, зокрема 1 дитина. Травми різного ступеня тяжкості отримали ще 25 осіб, з них 11 дітей.

Лідери країн Заходу висловили співчуття Україні у зв'язку з авіакатастрофою у Броварах. За словами прем'єр-міністрині Естонії Каї Каллас, аварія вертольота під Києвом стала черговим нагадуванням того, що Україна платить високу ціну за свою свободу, відбиваючи агресію ЗС РФ.