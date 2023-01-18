"Это не несчастный случай": Зеленский в Давосе высказался о трагедии в Броварах (видео)

Президент Украины подчеркнул, что не волнуется из-за своей безопасности после авиакатастрофы в Киевской области.

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Крушение вертолета в Броварах не является несчастным случаем. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления 18 января на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По словам главы государства, случившаяся катастрофа — это результат войны, которую Россия ведет против Украины.

"Я считаю — из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества — это не несчастный случай, это война", — прокомментировал он случившееся.

По его словам, война происходит не только на поле боя.

"У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны. Абсолютно. Все эти шаги, все, что происходит", — сказал президент.

Он добавил, что гибель каждого человека в Украине сегодня — это результат войны.

Ведущий также уточнил о Зеленского, не переживает ли он о своей безопасности из-за аварии в Броварах. Однако президент подчеркнул, что не беспокоится об этом.

"Я не переживаю. Мне нечего добавить", — резюмировал глава украинского государства.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского в Давосе 18 января

Напомним, спасатели завершили поисково-спасательные работы в Броварах. По данным пресс-службы ведомства, в авиакатастрофе погибли 14 человек, в том числе 1 ребенок. Травмы различной степени тяжести получили еще 25 человек, из них 11 детей.

Лидеры стран Запада выразили соболезнования Украине в связи с авиакатастрофой в Броварах. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, крушение вертолета под Киевом стало очередным напоминанием того, что Украина платит высокую цену за свою свободу, отражая агрессию ВС РФ.