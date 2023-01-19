"Война продолжается": и.о. главы МВД рассказал о причинах трагедии в Броварах (видео)

По словам Игоря Клименко, руководители всех уровней часто рискуют, посещая линию фронта для ознакомления с обстановкой.

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Исполняющий обязанности главы Министерства внутренних дел Игорь Клименко считает, что крушение вертолета в жилом квартале Броваров 18 января является результатом войны. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

Клименко отметил, что погибший в авиакатастрофе Денис Монастырский вместе со своим первым заместителем часто бывали в зоне боевых действий. По его словам, представители власти должны быть осведомлены о том, в чем нуждаются граждане.

"Идет война и все руководители всех уровней рискуют. Мы должны знать, что происходит на фронте, в прифронтовых областях", — сказал и. о. министра внутренних дел.

Игорь Клименко также подчеркнул, что падение вертолета и последовавшие за этим человеческие жертвы стали результатом развязанной Российской Федерацией войны.

"К сожалению, эта трагедия должна показать, что война продолжается, не было бы войны, не было бы катастрофы", — сказал чиновник.

[ + – ] Интервью Игоря Клименко

По словам Клименко, сотрудники МВД продолжают работу несмотря на "ощущение опустошения". Он также выразил соболезнования близким жертв крушения и пообещал обеспечить дальнейшее функционирование ведомства.

"Все подразделения МВД покажут свою работу, обеспечат безопасность государству. Все задачи и планы Дениса Монастырского мы выполним, стабильность в стране обеспечим", — заключил Игорь Клименко.

Исполняющий обязанности главы МВД завил, что на месте трагедии в Броварах продолжается работа следствия и в ближайшее время станут известны подробности происшествия.

Напомним, что начальник Нацполиции Клименко был назначен и.о. главы МВД после того, как министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли в авиакатастрофе в Броварах 18 января.

Еще Фокус писал о том, что по мнению президента Украины Владимира Зеленского, трагедия в Броварах не является несчастным случаем. Об этом украинский лидер сказал во время своего выступления 18 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.