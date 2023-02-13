Хто має право вручати повістки в Україні: відповідь КМВА

За словами чиновників, є список осіб, які можуть вручати повідомлення про необхідність з'явитись у ТЦК. І комунальники до нього не входять.

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У Київській міській військово-цивільній адміністрації розповіли, хто має право вручати повістки. Про це 13 лютого пише ТСН.

На запит журналістів у КМВА надали список осіб, уповноважених вручати повістки:

співробітники територіальних центрів комплектування (військкоматів);

уповноважені особи органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема навчальних закладів;

фізичні особи-підприємці;

керівники багатоквартирних будинків.

При цьому в списку немає комунальників, зокрема двірників.

Чи заберуть на фронт після вручення повістки?

Як розповіли в КМВА, у більшості випадків повістки видаються для уточнення даних призовників: адреса проживання, номер телефону, а також придатність для військової служби. Усіх чоловіків, які отримали повістки, направляють на проходження медичної комісії, однак це ще не означає, що їх відправлять на фронт.

"Мобілізація в Україні розпочалася 24 лютого 2022 року і триває постійно без жодних хвиль, але в більшості випадків громадян викликають до територіальних центрів комплектування (військкоматів) для уточнення військово-облікових даних. Рішення про мобілізацію ухвалюється лише після висновку медичної комісії про придатність до військової служби", — зазначили в КМВА.

Нагадаємо, 6 лютого в мережі з'явилася інформація, що у Києві повідомлення про необхідність з'явитися до центрів комплектування почали роздавати працівники комунальних підприємств. Проте голова Голосіївської районної державної адміністрації Сергій Миколайович спростував ці твердження.

12 лютого начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Роман Горбач повідомив, що повістки, які роздаються українським чоловікам, можна анулювати, але для цього має бути бронь від мобілізації.