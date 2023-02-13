Кто имеет право вручать повестки в Украине: ответ КГВА

По словам чиновников, есть список лиц, которые могут вручать уведомления о необходимости явиться в ТЦК. И коммунальщики в него не входят.

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В Киевской городской военно-гражданской администрации рассказали, кто имеет право вручать повестки. Об этом 13 февраля пишет "ТСН".

На запрос журналистов в КГВА предоставили список лиц, уполномоченных вручать повестки:

сотрудники территориальных центров комплектования (военкоматов);

уполномоченные лица органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений;

физические лица-предприниматели;

управители многоквартирных домов.

При этом в списке нет коммунальщиков, в частности дворников.

Заберут ли на фронт после вручения повестки?

Как рассказали в КГВА, в большинстве случаев повестки выдаются для уточнения данных призывников: адрес проживания, номер телефона, а также пригодность для военной службы. Все мужчин, получившись повестки, направляют на прохождение медицинской комиссии, однако это еще не значит, что их отправят на фронт.

"Мобилизация в Украине началась 24 февраля 2022 года и продолжается постоянно без всяких волн, но в большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования (военнокоматы) для уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации принимается только после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной служб", — отметили в КГВА

Напомним, 6 февраля в сети появилась информация, что в Киеве уведомления о необходимости явится в центры комплектования начали раздавать работники коммунальных предприятий. Однако председатель Голосеевской районной государственной администрации Сергей Николаевич опроверг эти утверждения.

12 февраля начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, полковник Роман Горбач сообщил, что раздаваемые украинским мужчинам повестки можно аннулировать, но для этого должна быть бронь от мобилизации.