Коммунальщики в Киеве выдавали повестки в военкомат: власти это опровергают (видео)

Председатель Голосеевской РГА заявил, что уведомления о необходимости явится в центры комплектования могут разносить и вручать лишь их сотрудники.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а военнообязанные получают повестки в военкомат. В сети появилась информация, что в Киеве уведомления о необходимости явится в центры комплектования начали раздавать работники коммунальных предприятий. Однако председатель Голосеевской районной государственной администрации Сергей Николаевич опровергает эти утверждения. Об этом он сказал в интервью "ТСН".

По его словам, повестки в военкомат могут разносить и выдавать лишь их сотрудники.

"По-прежнему я отмечал, что повестки вручают исключительно представители центра комплектования", — сказал он.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, что повестки в военкомат приносят сотрудники управляющей компании Днепровского района в Киеве. Женщины, которые были одеты в коммунальную форму, заявляли, что в их обязанности входит раздача таких уведомлений. Это якобы прописано у них в должностной инструкции, а повестки им передают из военкомата.

Журналистам удалось дозвониться управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района. Оператор подтвердила, что их сотрудники разносят повестки в военкомат.

"Да, наши дворники разносят повестки", — сказала она.

Напомним, 31 января Фокус писал, что согласно постановлению Кабмина, повестки могут вручать везде, даже на улице. Их могут выдавать директора школ, ректоры, полицейские, чиновники и работодатели.

30 января в ВСУ рассказали, что повестка может быть аннулирована в случае, если человек, ее получивший, имеет основания для отсрочки или бронь.