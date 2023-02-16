Чотири українці намагалися перетнути кордон із Румунією на матраці, — ДПСУ

У ДПСУ розповіли, що зловили чоловіків у момент, коли вони готували матрац до "переправи" через річку.

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Українці знову випробували долю і намагалися втекти з країни до Румунії на надувному матраці через річку. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

Українським прикордонникам вдалося затримати одразу чотирьох чоловіків, які планували втекти на територію Румунії на надувному матраці. Вони хотіли переплисти річкою Прут, але їх затримали під час підготовки матраца до "переправи".

[ + – ] ДПСУ затримали порушників закону на кордоні Фото: Фото: ГПСУ

"Чотирьох сміливців затримали на кордоні з Румунією", — йдеться у повідомленні державної служби.

Варто зазначити, що в Україні вже практично рік діє воєнний стан, який передбачає заборону на виїзд чоловіків призовного віку від 18 до 60 років за кордон. Однак регулярно Державна прикордонна служба фіксує незаконні спроби чоловіків виїхати з країни.

Заборона діятиме аж до закінчення війни в Україні. На сайті Державної прикордонної служби можна ознайомитись із правилами перетину кордону зараз, і які винятки є для чоловіків призовного віку.

14 лютого Держприкордонслужба повідомила, що Україну після заборони президента Володимира Зеленського намагалися залишити майже 30 чиновників. Усі чиновники, які намагалися залишити Україну, не мали на те законних підстав, тому прийняли рішення відмовити їм.

Також 14 лютого чиновник із Тернопільської області не повернувся до України після виїзду за кордон. Він вирушив на зустріч із сім'єю у Польщі, але більше його ніхто не бачив, про що повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько на своїй Facebook-сторінці.