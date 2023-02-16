Четыре украинца пытались пересечь границу с Румынией на матрасе, — ГПСУ

В ГПСУ рассказали, что поймали мужчин в момент, когда они готовили матрас к "переправе" через реку.

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Украинцы вновь испытали судьбу, и пытались сбежать из страны в Румынию на надувном матрасе через реку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

Украинским пограничникам удалось задержать сразу четырех мужчин, которые планировали сбежать на территорию Румынии на надувном матрасе. Они хотели переплыть через реку Прут, но были задержаны во время подготовки матраса к "переправе".

[ + – ] ГПСУ задержали нарушителей закона на границе Фото: Фото: ГПСУ

"Четырех смельчаков задержали на границе с Румынией", — говорится в сообщении государственной службы.

Стоит отметить, что в Украине уже практически год действует военное положение, которое предусматривает запрет на выезд мужчин призывного возраста от 18 до 60 лет заграницу. Однако, регулярно Государственная пограничная служба фиксирует незаконные попытки мужчин выехать из страны.

Запрет будет действовать вплоть до окончания войны в Украине. На сайте Государственной пограничной службы можно ознакомиться с правилами пересечения границы сейчас, и какие исключения есть для мужчин призывного возраста.

14 февраля Госпогранслужба сообщила, что Украину после запрета президента Владимира Зеленского пытались покинуть почти 30 чиновников. Все пытавшиеся покинуть Украину чиновники не имели на то законных оснований, поэтому было принято решение отказать им.

Также 14 февраля чиновник чиновник из Тернопольской области не вернулся в Украину после выезда за границу. Он отправился на встречу с семьей в Польше, но больше его никто не видел, о чем сообщил городской голова Чорткова Владимир Шматько на своей Facebook-странице.