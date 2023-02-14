Чиновник из Тернопольской области не вернулся в Украину после выезда за границу (видео)

По словам мэра города Чортков Владимира Шматько, работник горсовета сообщил, что ему нужно увидеться с семьей в Польше, но по прошествии 10 дней так и не вернулся.

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Чиновник Чортковского горсовета Тернопольской области Александр Шлыков отказался возвращаться из-за границы после поездки в составе делегации в Швецию и Латвию. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщил городской голова Чорткова Владимир Шматько на своей Facebook-странице.

"Делегация горсовета официально пребывала за границей согласно разрешению на выезд в городе Карлскруна, Швеция для налаживания партнерских отношений и сотрудничества по получению гуманитарных грузов. Оттуда поехали в Латвию по приглашению общественного объединения "Конфедерация украинцев в Латвии" "Віче". Латвийские фонды подарили нам микроавтобус и гуманитарную помощь, мы ее привезли вместе с делегацией", — рассказал Шматько.

Однако один из членов делегации, вышеназванный чиновник Шлыков, из поездки не вернулся. На обратной дороге он сказал городскому голове, что ему нужно навестить свою семью в Польше, которая ранее туда переехала.

"Где сейчас находится Александр я не знаю, но 10 дней мы с командой пытались его спросить, — "когда ты вернешь, ведь ты нарушаешь правила возвращений из-за границы?", — добавил Шматько.

Сам Шлыков заявил, что "скоро вернется", однако до сих пор не приехал в Украину. Мэр Чорткова сообщил, что его делом будут заниматься правоохранители.

[ + – ] Чиновник из Тернопольской области не вернулся в Украину после выезда за границу

Напомним, 26 января президент Украины Владимир Зеленский ужесточил правила выезда за границу для чиновников, кроме случаев служебной командировки. Соответствующие изменения вводит в действие указ президента Украины №27/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения". На следующий день соответствующее постановление принял Кабмин.

Напомним также, 26 января, Госпогранслужба Украины сообщила, что народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко выехал за границу по действующим правилам пересечения границы. О поездке Николая Тищенко в Таиланд на встречу с представителями украинской общины в Бангкоке сообщило 26 января посольство Украины в Таиланде