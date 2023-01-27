Кабмин запретил выезд для чиновников за границу: какие есть исключения

Как рассказал премьер Денис Шмыгаль, нардепы, судьи, прокуроры и многие другие должностные лица смогут покинуть страну только на основании служебной командировки.

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Кабинет министров Украины своим постановлением во исполнение ранее принятого решения СНБО одобрил запрет чиновникам выезжать за границу без уважительных причин. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Подробно о том, как решение СНБО меняет возможности для госслужащих путешествовать за рубеж, Фокус уже писал в статье "Римские каникулы отменяются. Почему украинским чиновникам запретили выезд за границу".

При этом, Шмыгаль отметил, что для выезда за пределы Украины есть определенные исключения. К примеру, чиновники и депутаты смогут лечиться за границей.

"Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых – нет", — сообщил Шмыгаль.

Ранее эти ограничения ввел в действие указ президента Украины №27/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

Кому теперь нельзя отдыхать за границей

Отныне пересекать границу лишь на основании служебной командировки могут следующие чиновники:

члены Кабмина и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители;

глава Офиса президента Украины и его замы;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, и их замы;

глава СБУ и его замы;

председатель и члены Нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию;

председатель и члены Счетной палаты;

председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатель и члены других государственных коллегиальных органов;

секретарь СНБО и его заместители;

народные депутаты Украины;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

глава Нацбанка и его заместители;

постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

главы местных государственных администраций и их замы;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи и прокуроры;

руководители других госорганов и их заместители,

руководители структурных подразделений госорганов;

работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

Кто оскандалился в заграничных поездках во время войны

17 января Бывший заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко посетил столицу Таиланда Бангкок для "взаимодействия с украинской общиной". Сообщалось также, что до этого он побывал во Вьетнаме. После распространения информации в СМИ, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал срочное заседание касательно отстранения Николая Тищенко от должности заместителя председателя фракции.

Сам Тищенко отреагировал на решение лишить его должности заместителя руководителя фракции и исключение его из партии. Как сообщили 26 января журналисты "Украинской правды" со ссылкой на свои источники, нардеп "засыпал" фракционный чат словами возмущения.

27 января спикер парламентского объединения Юлия Палийчук сообщила, что Тищенко после скандала, связанного с поездками в Таиланд и Вьетнам, был исключен из состава фракции "Слуга народа".

В тот же день, 27 января, "Украинская правда" опубликовала сюжет, в котором говорится о том, что Украинские бизнесмены, политики и народные депутаты массово едут отдыхать на курорты в Объединенных Арабских Эмиратах, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну на территории Украины.

В частности, в Дубае уже полностью обосновались нардепы от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Наталья Королевская с Юрием Солодом и их сыном Ростиславом Солодом. Здесь также постоянно проживают предприниматель и народный депутат Вадим Столар [вышел из фракции ОПЗЖ в прошлом году], мультимиллионер Валерий Хорошковский и экс-нардеп от "Партии Регионов" Вилен Шатворян. Также журналисты выяснили, что периодически в ОАЭ прилетает народный депутат Суто Мамоян, который ранее состоял во фракции ОПЗЖ.

Как выяснили журналисты, на берегу Персидского залива любит отдыхать с семьей и народный депутат, лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко. Украинского политика заметили в январе на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра вместе с мужем Александром Тимошенко и внуками.

Фото: УП

Ранее Фокус опросил экспертов и выяснил, что решение о закрытии границ для чиновников предписывает Службе безопасности Украины проверить законность выданных ранее разрешений на выезд в системе "Шлях".