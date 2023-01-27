Тищенко, VIP-туристы и мнимые "волонтеры": с чем связано ужесточение контроля на границе

Недавнее решение СНБО закрывает границу для чиновников и предписывает СБУ проверить законность выданных ранее разрешений на выезд в системе "Шлях". По мнению опрошенных Фокусом экспертов, поводом послужили резонансные прецеденты роскошного отдыха за границей должностных лиц во время войны.

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До окончания войны в Украине армия чиновников, включая женщин, оказалась запертой в пределах государства. Поездки за рубеж в отпуск или в личных целях под запретом. Исключением могут стать только служебные командировки. Эти ограничения вводит в действие указ президента Украины №27/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах пересечения государственной границы Украины в условиях военного положения".

В новом обзоре Фокуса "Римские каникулы отменяются. Почему украинским чиновникам запретили выезд за границу", Яна Михайлюк, адвокат, советник TOTUM LF, высказывает мнение, что решение о запрете выезда должностных лиц носит политический характер и связано со скандальными сообщениями в СМИ об отдыхе за границей во время войны некоторых госслужащих.

В числе VIP-путешественников Фокус вспоминает заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко, который недавно поплатился должностью за новогодний отдых в Испании, а также роскошный отдых пресс-офицера Госпогранслужбы Иванны Плантовской во Франции. Последнюю, по информации СМИ, перевели на должность не связанную с коммуникациями в Житомирском пограничном отряде.

[ + – ] Народный депутат Николай Тищенко в Таиланде. Поездка стоила ему поста заместителя председателя фракции "Слуга народа" Фото: Telegram [ + – ] Экс-заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко, который поплатился должностью за новогодний отдых в Испании [ + – ] Роскошный отдых пресс-офицера Госпогранслужбы Иванны Плантовской в Париже, после которого ее перевели на должность, не связанную с коммуникациями, в Житомирский пограничный отряд

"Таких примеров, к сожалению, можно привести множество, поскольку социальные сети помнят все, однако стало бы следствием таких отпусков принятое решение СНБО, если бы не выложенные в соцсетях фото – вопрос риторический", — отмечает Димитрий Стриченко, юрист ООО" ЮКК "Де-юре".

Действительно, едва успела высохнуть президентская подпись на вышеупомянутом указе, как СМИ стало известно об очередном VIP-туристе. Парламентариям пришлось оперативно отреагировать на скандал — за поездку в Таиланд известного народного депутата Николая Тищенко 26 января отстранили от должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключили из партии. На следующий день, 27 января, в политсиле сообщили об исключении парламентария из фракции.

Примечательно, что из-за скандалов вокруг VIP-путешественников в Украине не только ограничили поездки за границу для должностных лиц, но и поручили СБУ провести проверку законности решений Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, областных, Киевской городской военных администраций о выезде за пределы Украины граждан, в том числе, на транспортных средствах, а также законности и обоснованности внесения соответствующих сведений в информационной системе "Шлях".

Уточним, систему "Шлях" создали для консолидации информации о выданных разрешениях пересечения границы военнообязанными мужчинами-водителями, прежде всего — волонтерами.

По словам Димитрия Стриченко для разрешения "волонтерских" поездок необходимо выполнить следующие условия:

получить статус волонтера или участника благотворительной организации;

предоставить копии договоров, подтверждающих готовность представителей иностранного государства отгрузить гуманитарную помощь.

Однако наряду с активистами, которые с первого дня войны помогают обеспечить ЗСУ и пострадавших от российской агрессии граждан всем необходимым и уже успели примелькаться на таможне, в коррумпированной стране неизбежно появилась категория "фейковых" волонтеров.

По словам Димитрия Стриченко предприимчивые граждане усмотрели возможность перевозки за границу мужчин призывного возраста под видом волонтеров, создав с этой целью благотворительные организации и получив соответствующие согласования у администраций и гуманитарных штабов.

Собеседник Фокуса добавляет, что количество людей, сумевших пересечь границу таким образом и, зачастую, потеряться за рубежом, может поразить воображение даже закоренелых скептиков, но об этом станет известно уже после войны, поскольку сейчас нельзя и не стоит деморализовывать оставшихся в стране. Отметим, что стоимость услуг по переправке за рубеж мнимых волонтеров стартовала от $3 тыс.

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"Если теперь Служба безопасности Украины будет контролировать вопрос выезда за границу, надеемся, это позволит уменьшить количество коррупционных схем, наработанных в этом вопросе за предыдущий год", — отмечает Яна Михайлюк.

По мнению Ростислава Кравца, адвоката, старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры", этот шаг нужен для привлечения к ответственности чиновников, которые предоставляли такие разрешения на выезд за деньги. Вместе с тем собеседник Фокуса прогнозирует, что решение СНБО в целом еще более усложнит ситуацию с пересечением границы и нанесет значительный ущерб бизнесу и волонтерам.

"Проверки волонтеров будут проходить более тщательно, однако панацеей от злоупотреблений со стороны граждан это решение не станет. Что действительно изменится, так это сумма неправомерной выгоды, которую будут предлагать на местах в связи с большим количеством рисков", — продолжает Димитрий Стриченко.

Ранее Фокус писал, что, в соответствии с новым порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, дипломатические учреждения должны "способствовать возвращению" военнообязанных в Украину.