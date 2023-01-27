Тищенко, VIP-туристи та уявні "волонтери": з чим пов'язане посилення контролю на кордоні

Нещодавнє рішення РНБО закриває кордон для чиновників та наказує СБУ перевірити законність виданих раніше дозволів на виїзд у системі "Шлях". На думку опитаних Фокусом експертів, приводом стали резонансні прецеденти розкішного відпочинку за кордоном посадових осіб під час війни.

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До закінчення війни в Україні армія чиновників, включаючи жінок, опинилася замкненою в межах держави. Поїздки за кордон у відпустку або в особистих цілях під забороною. Винятком можуть стати лише службові відрядження. Ці обмеження набирають чинності указом Президента України №27/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану".

У новому огляді Фокусу "Римські канікули скасовуються. Чому українським чиновникам заборонили виїзд за кордон", Яна Михайлюк, адвокатка, радниця TOTUM LF, висловлює думку, що рішення про заборону виїзду посадових осіб має політичний характер і пов'язане зі скандальними повідомленнями у ЗМІ про відпочинок за кордоном під час війни деяких держслужбовців.

Серед VIP-мандрівників Фокус згадує заступника генпрокурора України Олексія Симоненка, який нещодавно поплатився посадою за новорічний відпочинок в Іспанії, а також розкішний відпочинок пресофіцерки Держприкордонслужби Іванни Плантовської у Франції. Останню, за інформацією ЗМІ, перевели на посаду, не пов'язану з комунікаціями у Житомирському прикордонному загоні.

[ + – ] Народний депутат Микола Тищенко у Таїланді. Поїздка коштувала йому посаду заступника голови фракції "Слуга народу" Фото: Telegram [ + – ] Ексзаступник генпрокурора України Олексій Симоненко, який поплатився посадою за новорічний відпочинок в Іспанії [ + – ] Розкішний відпочинок пресофіцерки Держприкордонслужби Іванни Плантовської у Парижі, після якого її перевели на посаду, не пов'язану з комунікаціями, до Житомирського прикордонного загону.

"Таких прикладів, на жаль, можна навести безліч, оскільки соціальні мережі пам'ятають усе, проте стало б наслідком таких відпусток прийняте рішення РНБО, якби не викладені у соцмережах фото — питання риторичне", — зазначає Дмитро Стріченко, юрист ТОВ "ЮКК" "Де-юре".

Справді, щойно встиг висохнути президентський підпис на вищезгаданому указі, як ЗМІ стало відомо про чергового VIP-туриста. Парламентаріям довелося оперативно відреагувати на скандал — за поїздку до Таїланду відомого народного депутата Миколу Тищенка 26 січня усунули з посади заступника голови фракції "Слуга народу" та виключили з партії. Наступного дня, 27 січня, у політсилі повідомили про виключення парламентаря із фракції.

Примітно, що через скандали навколо VIP-мандрівників в Україні не лише обмежили поїздки за кордон для посадових осіб, а й доручили СБУ провести перевірку законності рішень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласних, Київської міської військових адміністрацій щодо виїзду за межі України громадян зокрема на транспортних засобах, а також законності та обґрунтованості внесення відповідних відомостей до інформаційної системи "Шлях".

Уточнимо, систему "Шлях" створили для консолідації інформації про видані дозволи перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками-водіями, насамперед волонтерами.

За словами Дмитра Стріченка, для дозволу "волонтерських" поїздок необхідно виконати такі умови:

отримати статус волонтера чи учасника благодійної організації;

надати копії договорів, які б підтверджували готовність представників іноземної держави відвантажити гуманітарну допомогу.

Однак поряд з активістами, які з першого дня війни допомагають забезпечити ЗСУ та постраждалих від російської агресії громадян усім необхідним і вже встигли набриднути на митниці, у корумпованій країні неминуче з'явилася категорія "фейкових" волонтерів.

За словами Димитра Стріченка, заповзятливі громадяни вбачали можливість перевезення за кордон чоловіків призовного віку під виглядом волонтерів, створивши з цією метою благодійні організації та отримавши відповідні погодження у адміністрацій та гуманітарних штабів.

Співрозмовник Фокусу додає, що кількість людей, які зуміли перетнути кордон так і часто загубитися за кордоном, може вразити уяву навіть закоренілих скептиків, але про це стане відомо вже після війни, оскільки зараз не можна і не варто деморалізувати тих, хто залишився в країні. Зазначимо, що вартість послуг із переправлення за кордон уявних волонтерів стартувала від $3 тис.

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"Якщо тепер Служба безпеки України контролюватиме питання виїзду за кордон, сподіваємось, це дозволить зменшити кількість корупційних схем, напрацьованих у цьому питанні за попередній рік", — зазначає Яна Михайлюк.

На думку Ростислава Кравця, адвоката, старшого партнера адвокатської компанії "Кравець та Партнери", цей крок потрібен для притягнення до відповідальності чиновників, які надавали такі дозволи на виїзд за гроші. Водночас співрозмовник Фокусу прогнозує, що рішення РНБО в цілому ще більше ускладнить ситуацію з перетином кордону та завдасть значних збитків бізнесу та волонтерам.

"Перевірки волонтерів будуть проходити ретельніше, проте панацеєю від зловживань з боку громадян це рішення не стане. Що справді зміниться, то це сума неправомірної вигоди, яку пропонуватимуть на місцях у зв'язку з великою кількістю ризиків ", — продовжує Дмитро Стріченко.

Раніше Фокус писав, що, відповідно до нового порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, дипломатичні установи мають "сприяти поверненню" військовозобов'язаних до України.