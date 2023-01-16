Розшукати й повернути: навіщо в новому порядку військового обліку згадали чоловіків, які виїхали за кордон

Тепер військовим обліком також займатимуться дипломатичні установи України за кордоном. Які в них будуть повноваження щодо військовозобов'язаних українців?

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У військовозобов'язаних чоловіків, які так чи інакше виїхали чи залишилися жити за кордоном після початку повномасштабної війни з Росією, з'явився новий привід для занепокоєння. Йдеться про порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів, який запроваджено постановою Кабміну від 30 грудня 2022 року №1487. Цей документ Фокус детально розглядає у своєму свіжому огляді "Новий порядок військового обліку. Що змінюється для тих, хто виїхав за кордон, для жінок і роботодавців".

У коментарі Фокусу Євген Артюхов, старший партнер ЮК ASA Group, зазначає, що ключові зміни порядку військового обліку стосуються військовозобов'язаних громадян, які виїхали за кордон і які тепер мають ставати на військовий облік у дипломатичних установах України в країні фактичного перебування.

"Дипломатичні відомства тепер вестимуть військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном. Крім того, дипломатичні установи повинні будуть "сприяти поверненню" військовозобов'язаних в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час (в особливий період), — пояснює Віолетта Монастирська, адвокатка адвокатського об'єднання. Legal Strategy. — Однак якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік ставати не обов'язково".

За словами Євгена Артюхова співробітники українських консульств і посольств за кордоном не мають повноважень вручати повістки, але, хоча новим порядком військового обліку це не передбачено, однозначно виключати таку можливість поки що не можна.

"Якщо певним військовозобов'язаним, які уникають постановки на облік, зацікавляться в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), з новими повноваженнями дипломатичні установи зможуть "сприяти" скасуванню правових підстав для перебування в іноземній державі, тобто анулюванню візи або статусу захисту тощо, і тоді військовозобов'язаний буде змушений повернутися до України на зустріч із військовим комісаром”.

Однак опитані Фокусом громадяни України, які виїхали за кордон, скептично оцінюють імовірність того, що військовозобов'язаних масово розшукуватимуть по всій Європі та повертатимуть на батьківщину. Адже, хоч як парадоксально, Європа відстає від України за рівнем цифровізації, і найчастіше все ще паперовий документообіг і бюрократія можуть суттєво ускладнити відповідну роботу.

[ + – ] Військовообов'язковим вихідцям із України за кордоном доведеться стати на військовий облік у дипломатичних установах

Як розповіла Фокусу киянка Ірина Осадча, яка тимчасово проживає в Німеччині, у цій країні документообіг у відомствах, пов'язаних із біженцями, ведеться через паперові поштові відправлення, папери часто губляться, а контроль за зареєстрованими вихідцями з України вельми умовний. Якщо ж людина взагалі не отримала посвідку на проживання, співрозмовниця Фокусу сумнівається, що її місцеперебування вдасться відновити. Отже, жодного обліку в Консульстві України для військовозобов'язаних громадян поки що не передбачається.

Раніше Фокус з'ясовував, чи розсилатимуть в Україні повістки через додаток "Дія". А у своєму огляді "Новий порядок військового обліку. Що змінюється для тих, хто виїхав за кордон, для жінок і роботодавців" Фокус також розповідає про нові обов'язки роботодавців і електронний військовий квиток у "Дії".