Кабмін заборонив виїзд для чиновників за кордон: які є винятки

Як розповів прем'єр Денис Шмигаль, нардепи, судді, прокурори та багато інших посадових осіб зможуть залишити країну лише на підставі службового відрядження.

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Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка забороняє чиновникам виїжджати за кордон без поважних причин. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас Шмигаль зазначив, що для виїзду за межі України є певні винятки. Наприклад, чиновники та депутати зможуть лікуватися за кордоном.

"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадових осіб можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні", — повідомив Шмигаль.

Раніше ці обмеження набрали чинності за указом президента України №27/2023 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання перетину державного кордону України в умовах воєнного стану".

Кому тепер не можна відпочивати за кордоном

Відтепер перетинати кордон на підставі службового відрядження можуть такі чиновники:

члени Кабміну та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади та їх заступники;

голова Офісу президента України та його заступники;

керівники інших допоміжних органів та служб, утворених президентом України, та їх заступники;

голова СБУ та його заступники;

голова та члени Нацради України з телебачення та радіомовлення;

голова та члени Рахункової палати;

голова та члени Центральної виборчої комісії;

голова та члени інших державних колегіальних органів;

секретар РНБО та його заступники;

народні депутати України;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини та її представники;

голова Нацбанку та його заступники;

постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді та прокурори;

керівники інших держорганів та їх заступники,

керівники структурних підрозділів держорганів;

працівники, заброньовані на період мобілізації та воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування.

Хто оскандалився у закордонних поїздках під час війни

17 січня Колишній заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко відвідав столицю Таїланду Бангкок для "взаємодії з українською громадою". Повідомлялося також, що раніше він побував у В'єтнамі. Після поширення інформації у ЗМІ, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував термінове засідання щодо усунення Миколи Тищенка з посади заступника голови фракції.

Сам Тищенко відреагував на рішення позбавити його посади заступника керівника фракції та виключення його з партії. Як повідомили 26 січня журналісти "Української правди" із посиланням на свої джерела, нардеп "засинав" фракційний чат словами обурення.

27 січня речниці парламентського об'єднання Юлія Палійчук повідомила, що Тищенка після скандалу, пов'язаного з поїздками до Таїланду та В'єтнаму, виключили зі складу фракції "Слуга народу".

Того ж дня, 27 січня, "Українська правда" опублікувала сюжет, в якому йдеться про те, що Українські бізнесмени, політики та народні депутати масово їдуть відпочивати на курорти в Об'єднаних Арабських Еміратах, попри повномасштабну війну, що триває на території України.

Зокрема, у Дубаї вже повністю влаштувалися нардепи від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Наталія Королевська з Юрієм Солодом та їхнім сином Ростиславом Солодом. Тут також постійно проживають підприємець та народний депутат Вадим Столар [вийшов із фракції ОПЗЖ минулого року], мультимільйонер Валерій Хорошковський та екснардеп від "Партії Регіонів" Вілен Шатворян. Також журналісти з'ясували, що періодично до ОАЕ прилітає народний депутат Суто Мамоян, який раніше був членом фракції ОПЗЖ.

Як з'ясували журналісти, на березі Перської затоки любить відпочивати із сім'єю і народна депутатка, лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Українського політика помітили у січні на віллі п'ятизіркового готелю Kempinski на насипному острові Пальма Джумейра разом із чоловіком Олександром Тимошенком та онуками.

Фото: УП

Раніше Фокус опитав експертів та з'ясував, що рішення про закриття кордонів для чиновників наказує Службі безпеки України перевірити законність виданих раніше дозволів на виїзд у системі "Шлях".