Чиновник із Тернопільської області не повернувся до України після виїзду за кордон (відео)

За словами мера міста Чортків Володимира Шматько, працівник міськради повідомив, що йому потрібно побачитися з родиною у Польщі, але через 10 днів так і не повернувся.

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Чиновник Чортківської міськради Тернопільської області Олександр Шликов відмовився повертатися з-за кордону після поїздки у складі делегації до Швеції та Латвії. Про це у вівторок, 14 лютого, повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько на своїй Facebook-сторінці.

"Делегація міськради офіційно перебувала за кордоном згідно з дозволом на виїзд у місті Карлскруна, Швеція для налагодження партнерських відносин та співпраці щодо отримання гуманітарних вантажів. Звідти поїхали до Латвії на запрошення громадського об'єднання "Конфедерація українців у Латвії" "Віче". Латвійські фонди подарували та гуманітарну допомогу, ми її привезли разом із делегацією", — розповів Шматько.

Однак один із членів делегації, названий вище чиновник Шликов, з поїздки не повернувся. На дорозі назад він сказав міському голові, що йому потрібно відвідати свою родину в Польщі, яка раніше туди переїхала.

"Де зараз перебуває Олександр я не знаю, але 10 днів ми з командою намагалися його запитати, — "коли ти повернеш, адже ти порушуєш правила повернення з-за кордону?", — додав Шматько.

Сам Шликов заявив, що "невдовзі повернеться", проте досі не приїхав до України. Мер Чорткова повідомив, що його справою займатимуться правоохоронці.

[ + – ] Чиновник із Тернопільської області не повернувся до України після виїзду за кордон

Нагадаємо, 26 січня президент України Володимир Зеленський посилив правила виїзду за кордон для чиновників, окрім випадків службового відрядження. Відповідні зміни набирає чинності указ президента України №27/2023 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання перетину державного кордону України в умовах військового стану". Наступного дня відповідну постанову ухвалив Кабмін.

Нагадаємо також, 26 січня, Держприкордонслужба України повідомила, що народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко виїхав за кордон за чинними правилами перетину кордону. Про поїздку Миколи Тищенка до Таїланду на зустріч із представниками української громади у Бангкоку повідомило 26 січня посольство України у Таїланді.