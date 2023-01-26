Виїхав за законом: у Держприкордонслужбі розповіли, як Тищенко потрапив у Таїланд

Кабмін має напрацювати рішення щодо заборони виїзду чиновникам за кордон протягом 5 днів. Микола Тищенко встиг учасно та готується до зустрічі з українцями у Бангкоку.

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Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко виїхав за кордон за чинними правилами перетину кордону. Про це повідомила Держприкордонслужба України в коментарі "Укрінформу".

Прикордонники уточнили, що зміни до рішення Ради нацбезпеки й оборони України (РНБО) Кабмін має напрацювати за 5 днів. Громадяни України можуть пропускати через кордон виключно у межах норм законодавства України, розповіли у пресслужбі.

РНБО 24 січня вирішила заборонити виїзд чиновникам за кордон. Наразі посадовим особам центральної влади та різних інших рівнів місцевої влади можна виїжджати з країни виключно у службових цілях.

Держприкордонслужба роз'яснила, що чоловіки-нардепи можуть виїхати за кордон за паспортом громадянина України та підтвердженням статусу народного депутата. У разі виїзду за дипломатичним паспортом або службовим паспортом — за наявності документів, що засвідчують факт виїзду за кордон у службове відрядження.

Микола Тищенко вирушив у Таїланд

Про поїздку Миколи Тищенка в Таїланд на зустріч із представниками української громади у Бангкоку повідомило 26 січня посольство України у Таїланді. Захід має відбутися 27 січня на території готелю "Novotel".

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Ця інформація з'явилася у ЗМІ, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював засідання щодо усунення Тищенка з посади заступника голови фракції. Речник Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначав, що не підписував розпорядження на відрядження Тищенка в Таїланд.

"Українська правда" з посиланням на джерела показала листування Тищенка у фракційному чаті. Політик стверджував, що поїхав у Таїланд вести "титанічну роботу в межах диппоїздки по азіатських країнах".

Тищенко зазначав, що керівництво фракції, зокрема Арахамія, був у курсі його поїздки та нібито схвалив її.

Фокус раніше писав, як 9 грудня Тищенко потрапив у скандал після проникнення на територію приватного підприємства "Грінвуд 2005" у Закарпатській області.

Керівництво партії "Слуга народу" в липні минулого року припинило повноваження Тищенка на посаді голови осередку "Слуга народу" у Закарпатській області.

У вересні 2022 року Тищенко приїжджав у звільнені райони Харківської області. У мережі з'явилося відео, як нардеп перевіряє можливу вибухівку палицею.