Затримують до 30 осіб щодня: охочих незаконно залишити Україну поменшало, — ДПСУ

За словами представника Держприкордонслужби Андрія Демченка, раніше прикордонники затримували 60-70 осіб на добу. Найчастіше це були чоловіки віком від 18 до 60 років.

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Кількість людей, які намагалися незаконно залишити Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, поменшало. Так щодня затримують від 20 до 30 осіб. Про це заявив представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час телемарафону.

За його словами, в минулому році в цей же час прикордонники затримували по 60, а іноді навіть 70 осіб на добу. Вони намагалися групами перетнути кордон незаконно. Найчастіше це були чоловіки віком від 18 до 60 років, яким заборонено виїзд із країни.

"Після 24 лютого 2022 року на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку", — зазначив Демченко.

Також він заявив, що зараз кількість охочих незаконно потрапити в іншу країну зменшилася вдвічі.

"Це і по "зеленій ділянці" кордону, тобто поза пунктами пропуску", — зазначив Демченко.

Також він заявив, що Прикордонна служба протидіє і незаконному перетину кордону та на пунктах пропуску.

"Коли громадяни прямують через пункти пропуску, тобто на легальних каналах в'їзду-виїзду, але намагаються використати підроблені документи", — сказав Демченко.

Нагадаємо, що 7 березня у ДПСУ розповіли, скільки людей намагалися незаконно виїхати з України. За словами Демченка, найбільше спроб покинути країну за межами пунктів попуску було зафіксовано на кордоні України з Румунією та Молдовою.

Також повідомлялося, що 26 березня Демченко заявив, що чоловіків, які втекли з України, повернуть у країну. Українські прикордонники співпрацюють з колегами в ЄС та Молдові, тому в будь-якому разі втікачів притягнуть до відповідальності. У Держприкордонслужбі згадали історію мешканця Буковини, який хотів тікати в Румунію через річку Тиса та втопився.

Крім того, у березні 2022 року син та онук Софії Ротару намагалися незаконно залишити Україну, перепливши в Молдову на човні. 7 березня минулого року Прикордонна служба на українсько-молдовському кордоні у місті Могилів-Подільський затримала групу із 9 осіб. Серед затриманих були син Софії Ротару Руслан та онук Анатолій Євдокименко.