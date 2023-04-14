Чоловіки можуть безперешкодно виїжджати з України, але є нюанс, — адвокат (відео)

Для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років змогли цілком законно перетнути кордон, їм знадобиться висновок військово-лікарської комісії про те, що людина знята з військового обліку.

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Українці, яких зняли з військового обліку, можуть безперешкодно виїжджати з країни. Про це розповів адвокат і голова профспілки "Український незалежний фонд юристів" Ростислав Кравець в ефірі телеканалу "Київ" у п'ятницю, 14 квітня.

За його словами, українці, яких зняли з військового обліку, можуть виїхати з України. Але тут потрібно виконати необхідні правила. Наприклад, обов'язково потрібно мати із собою певні документи.

"Ви берете військовий квиток, висновок військово-лікарської комісії про те, що ви зняті з військового обліку у зв'язку з тим, що ви непридатні для військової служби, та спокійно їдете на кордон", — сказав Кравець.

Адвокат також нагадав українцям, що перетинати кордон треба із закордонним паспортом.

Нагадаємо, 3 квітня в Держприкордонслужбі розповіли, що українці, які виїхали за кордон, почали масово повертатися додому — потік на в'їзд в Україну майже вдвічі більший, ніж на виїзд. Відомство було змушене збільшити кількість персоналу на прикордонних пунктах через охочих повернутися до України напередодні великодніх свят.

Крім того, наприкінці березня українські прикордонники розповіли, що охочих незаконно залишити Україну поменшало. За словами представника Держприкордонслужби Андрія Демченка, раніше прикордонники затримували 60-70 осіб на добу. Найчастіше це були чоловіки віком від 18 до 60 років.