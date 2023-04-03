Українці масово повертаються додому напередодні Великодня, — Держприкордонслужба

Відомство було змушене збільшити кількість персоналу на прикордонних пунктах через охочих повернутися в Україну напередодні Великодніх свят.

Related video

З перших днів квітня українці, які виїхали за кордон, почали масово повертатися додому — потік на в'їзд в Україну майже вдвічі більший, ніж на виїзд. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

За інформацією відомства, за минулу добу 2 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

Минулої доби в Україну в'їхало 62 тисячі осіб, 58 тисяч з яких — наші співвітчизники, пасажиропотік щодо 1 квітня став вищим на 2 тисячі осіб.

Також повідомляється, що за 2 квітня 35 тисяч людей виїхали з України, з них майже 22 тисячі перетнули кордон з Польщею, решта поїхала в інші країни ЄС та Молдови.

Крім того, за спробу незаконного перетину державного кордону України затримано 7 осіб — 4 з яких намагались незаконно перетнути кордон у пунктах пропуску, ще троє затримано поза певними пунктами перетину. Прикордонники не випустили 6 чоловіків, які намагалися перейти кордон із підробленими документами, що надають право на перетин кордону особам призовного віку.

"Активізація руху пов'язана з тим, що багато наших співвітчизників прямують в Україну напередодні Великодніх свят. У зв'язку з цим співробітники прикордонної служби збільшили кількість персоналу для оформлення мандрівників, а також взаємодіють разом із закордонними колегами з метою реагування на зміни ситуації", — повідомляють у службі.

У відомстві попереджають про те, що на кордоні з Україною можуть бути великі черги через нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

У середині лютого у ДПСУ розповіли, що спіймали чотирьох чоловіків, які намагалися втекти з України в Румунію на надувному матраці через річку.

На початку березня Фокус наводив результати соціального опитування населення, за якими виявилося, що найулюбленішими святами українців було визнано Великдень та Різдво.