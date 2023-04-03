Украинцы массово возвращаются домой в канун Пасхи, — Госпогранслужба

Ведомство было вынуждено увеличить количество персонала на пограничных пунктах из-за желающих вернуться в Украину накануне пасхальных праздников.

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С первых чисел апреля украинцы, выехавшие за границу, начали массово возвращаться домой — поток на въезд в Украину почти вдвое больше, чем на выезд. Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, за минувшие сутки 2 апреля, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 97 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств.

За прошедшие сутки в Украину въехало 62 тысячи человек, 58 тысяч из которых – наши соотечественники, пассажиропоток по отношению к 1 апреля стал выше на 2 тысячи человек.

Также сообщается, что за 2 апреля 35 тысяч человек выехали из Украины, из них около 22 тысяч пересекли границу с Польшей, остальные последовали в другие страны ЕС и Молдовы.

Кроме того, за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины задержаны 7 человек – 4 из которых пытались незаконно пересечь границу в пунктах пропуска, еще трое задержаны вне определенных пунктов пересечения. Пограничники не пропустили 6 мужчин, которые пытались перейти границу с поддельными документами, предоставляющими право на пересечение границы лицам призывного возраста.

"Активизация движения связана с тем, что многие наши соотечественники следуют в Украину в канун Пасхальных праздников. В связи с этим сотрудники пограничной службы увеличили количество персонала для оформления путешественников, а также взаимодействуют с зарубежными коллегами с целью реагирования на изменения ситуации", – сообщают в службе.

В ведомстве предупреждают о том, что на границе с Украиной могут быть большие очереди в связи с нестабильной работой электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

В середине февраля в ГПСУ рассказали, что поймали четырех мужчин, которые пытались сбежать из Украины в Румынию на надувном матрасе через реку.

В начале марта Фокус приводил результаты социального опроса населения, по результатам которого самыми любимыми праздниками украинцев были признаны Пасха и Рождество.