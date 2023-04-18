$2,5 тис. за квиток: провідник "Укрзалізниці" незаконно вивозив чоловіків до Польщі, — СБУ (відео)

Співробітник компанії обладнав у своєму купе спеціальну схованку для ухилянтiв, як зазначили у спецслужбі. У ньому українець мав переховуватись під час проходження прикордонного контролю.

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Служба безпеки України викрила чергову злочинну схему, яка пов'язана із незаконним виїздом чоловіків за кордон. Про це повідомили у відомстві 18 квітня.

Йдеться про співробітника компанії "Укрзалізниця". Він налагодив "систему" вивезення чоловіків призовного віку за межі України та облаштував їм спеціальне місце у вентиляції пасажирського вагона поїзда.

Працював провідник маршрутом Запоріжжя — Перемишль і за свої послуги він брав значну суму грошей.

"Щоб потай вивозити своїх клієнтів за межі України, співробітник обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника. У цій замкнутій технологічній порожнині ухилянти повинні ховатися під час проходження прикордонного паспортного контролю. За один рейс у схованку могла поміститися одна людина у згорнутому стані, — розповіли у СБУ.

Вартість незаконної "послуги" становила 2,5 тисяч доларів і сума залежала від терміновості "втечі" та розкладу потяга.

Контррозвідникам української спецслужби вдалося дізнатися про це. Провідника затримали на пункті пропуску "Мостицька-2", коли він перевозив через кордон чергового ухилянта.

"Наразі затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон") України. Продовжується слідство щодо встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", — додали в СБУ.

Нагадаємо, 14 квітня адвокат повідомляв, що чоловіки можуть безперешкодно виїжджати з України, але є нюанс. Прикордонникам знадобиться висновок військово-лікарської комісії про те, що людину знято з військового обліку.