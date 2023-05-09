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Економіка Експорт зерна з України

"Критичне накопичення": "Укрзалізниця" просить зупинити відвантаження зерна в одному із портів

Зерно, Укрзалізниця, Ізмаїл, відвантаження, порт, експорт
Фото: Укрінформ | У порту Ізмаїл знизилася пропускна спроможність через погодні умови

За словами представника "Укрзалізниці" Валерія Ткачова, на шляху до порту Ізмаїл утворилася черга із понад 5000 завантажених вагонів. При цьому середньодобове розвантаження зерна в порту складає 60-80 вагонів.

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В "Укрзалізниці" закликали призупинити відвантаження зерна до порту Ізмаїл на місяць. Ці заходи пов'язані з величезним скупченням завантажених вагонів, написав заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов 8 травня.

Ткачов заявив, що у напрямку порту рухається черга із 4978 вагонів, 2168 з яких завантажені зерном. За його словами, пропускна спроможність порту знизилася через погодні умови, а середньодобове вивантаження зерна в порту Ізмаїл становить 60-80 вагонів на добу.

"По можливості просимо утриматися від відвантаження зернових вантажів у напрямку порту Ізмаїл (критичне накопичення вагонів, черга на вивантаження приблизно 27-36 діб)", — йдеться у повідомленні.

Як зазначає Ткачов, до 9 травня черга зросла до 5137 вагонів, 2282 з яких везуть зернові вантажі. Він також наголосив, що через погодні умови на вівторок заплановано вивантаження лише 20 вагонів зерна.

За словами заступника директора, найгірші справи у операторів "Ефес" і "Ривахолдинг".

Нагадаємо, що 8 травня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомили про блокування російською стороною реєстрації та проведення інспекцій, що входять до Чорного моря суден, які беруть участь у "зерновій угоді".

Раніше, 3 травня, ми повідомляли, що Румунія вводить тимчасову заборону на імпорт сільгосппродуктів з України. Обмежувальні заходи діятимуть місяць – до 5 червня. Заборона стосується пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику.

Ще ми писали про те, що у середу, 3 травня, міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що переговори щодо відновлення зернової угоди відбудуться 5 травня. Він також висловив сподівання, що переговори пройдуть без заминок, оскільки угода дуже важлива для забезпечення стабільності та країн, що потребують.