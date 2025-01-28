Російським військовополоненим дозволять дзвінки, але є нюанс: у Раді розкрили деталі
Дзвінки здійснюватимуться за допомогою IP-телефонії. Для того, щоб отримати доступ до телефонного дзвінку, росіянам доведеться отримувати два дозволи.
Український уряд вніс зміни до Порядку тримання військовополонених. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Російські окупанти, захоплені у полон, отримають право на телефонні розмови через IP-телефонію. Вони зможуть дзвонити з табору, але лише за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
Право на дзвінки матимуть військовополонені, які є підозрюваними або обвинуваченими за кримінальними справами. Для реалізації цього права їм потрібно буде отримувати письмовий дозвіл слідчого, прокурора або суду.
Нардеп Олексій Гончаренко уточнив, що Координаційний штаб у визначені строки розглядатиме заяви росіян, ухвалюватиме рішення та повідомлятиме їх. Політик підкреслив, що зміни потрібні для того, щоб положення відповідали Женевській конвенції про поводження з військовополоненими стосовно забезпечення права на спілкування.
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