РФ готувала удар по розташуванню F-16: росіянам допомагали жителі Кременчука (фото)

Завербовані росіянами мешканці Кременчука отримали завдання зібрати координати аеродромів ЗСУ у 5 регіонах України, аби ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари. Зловмисники нині перебувають під вартою, їм загрожує довічне.

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На Полтавщині військова контррозвідка затримала двох агентів Російської Федерації, які фотографували зліт вітчизняного винищувача F-16 поблизу одного із військових аеродромів України. Про це повідомляють у Службі безпеки.

Двоє мешканців Кременчука віком 21 та 22 роки були завербовані кадровою співробітницею ФСБ РФ. Їхнім завданням було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об’єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари.

Поплічники ворога також мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати та описати, яка саме техніка розташована на кожному з об’єктів.

Щоб виконати завдання, агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах 5 регіонів України. Біля кожного з об’єктів вони планували орендувати житло, аби шпигувати поблизу "цілі" протягом декількох днів.

Як інформують у прокуратурі Полтавської області, у листопаді 2024 року хлопці поїхали в іншу область та на камеру мобільного телефону сфотографували місце дислокації військової частини. Фотографії через месенджер надіслали замовниці.

Співробітники СБУ викрили агентів ще на початковому етапі їхньої ворожої активності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів та затримали під час фотографування винищувачів F-16.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила у Донецькій області медсестру та водія, які працювали на кадрового співробітника військової контррозвідки ФСБ. Обоє збирали дані з позицій українських військових та передавали ворогу.

Також Фокус повідомляв, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ до Харкова. Відомо, що його завербували, коли той перебував у в'язниці на території Луганської області.