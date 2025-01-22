Коригували удари по військових: СБУ викрила двох агентів ФСБ у Донецькій області

Ворожими агентами виявилися 41-річна медсестра та 56-річний водій приватної компанії: вони працювали окремо, однак на одного куратора з РФ.

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СБУ вдалося викрити та затримати двох агентів ФСБ, які працювали у Донецькій області. Медсестра та водій діяли незалежно одне від одного, однак мали спільного керівника з Росії – кадрового співробітника військової контррозвідки ФСБ, який на них вийшов через їхню спільну знайому та колишню мешканку Краматорська. Обоє збирали дані з позицій українських військових та передавали ворогу. Про це СБУ повідомила 22 січня.

Співробітники СБУ вийшли на агентів саме через їхнього спільного куратора з Росії. У підозрюваних були однакові вказівки: об’їжджати місцевість і приховано фіксували локації районів та бойових позицій української артилерії. У такий спосіб агенти коригували атаки росіян по позиціях українських військових, що тримали оборону на кількох напрямках на Донеччині.

Також СБУ з’ясувала, що підозрювані передавали інформацію про маршрути руху колон української військової техніки, які їздили на підкріплення позицій ЗСУ. Це відбувалося на Краматорському та Новопавлівському напрямах, де й діяли завербовані українці.

СБУ затримала агентів ФСБ

Відомо, що завербувала на службу до ФСБ українців спільна знайома, яка була родом з Краматорська, однак з початком повномасштабного вторгення втекла до Росії. СБУ з’ясувала, що вона швидко пішла на співпрацю з ФСБ, яка вийшла на неї та дала доручення сформувати агентурну мережу в українському прифронтовому місті. Вона зв’язалася зі своїми спільниками дистанційно, переконавши кожного окремо передавати інформацію ворогу.

Зараз обоє зловмисників затримані: їм вручили підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України про державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану. Відповідно до каральних санкцій цієї статті, обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також СБУ повідомила, що прагне притягнути до відповідальності й жінку, яка завербувала агентів. Наразі ведуться необхідні дії, щоб вручити підозру та затримати її, повідомили у пресслужбі.

Нагадуємо, СБУ затримала відомого дніпровського адвоката, який передавав дані знайомому з ФСБ та коригував у такий спосіб удари місту. Про це повідомили у пресслужбі структури 22 січня.

Нещодавно також спецслужбам вдалося затримати агента РФ на Одещині. Там колаборант відростив волосся та носив жіночий одяг, щоб маскуватися та передавати дані в Росію. Своїми діями агент РФ коригував удари по портовому місті Ізмаїл.