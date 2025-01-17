Відростив волосся та носив жіночий одяг: на Одещині СБУ затримала колаборанта

26-річний молодик маскувався жінкою, щоб таємно передавати дані РФ і коригувати удари по Одещині.

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Служба безпеки України провела затримання 26-річного хлопця в місті Ізмаїл, що на Одещині. Молодик ходив в жіночому одязі та спеціально для конспірації відростив довге волосся. В такому "образі" мешканець Одеської області стежив за локаціями Збройних сил України, фотографував їх та передавав координати росіянам. Про це 17 січня повідомила СБУ.

Як вдалося з’ясувати співробітникам СБУ, росіянам вдалося завербувати чоловіка через Телеграм-канал. Там безробітний колаборант шукав швидких способів заробітку грошей. Підозрюваний погодився на пропозицію агентів РФ та для маскування обрав жіночий образ, щоб непомітно відстежувати позиції ЗСУ та фіксувати необхідні координати. За це й отримував кошти від ворожих "роботодавців".

Зі зведення СБУ також відомо, що росіяни вимагали у чоловіка передання даних про місця базування ЗСУ, СБУ та прикордонників на території Ізмаїла. Ймовірно, росіяни збирали інформацію для планування ракетно-дронових ударів по портовому місту.

Доказом про колабораціонізм став мобільний телефон затриманого. Там під час обшуків співробітники СБУ знайшли листування молодика з російськими агентами.

На щастя, працівникам Служби безпеки вдалося затримати колаборанта своєчасно, чим запобігли новій серії ракетних ударів по Одещині. Вони задокументували його злочини та затримали за фактичним місцем проживання.

"Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", — йдеться в повідомленні слідчих.

Каральні санкції цієї статті Кримінального кодексу України в умовах воєнного стану передбачають позбавлення волі на 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз зловмисника тримають під вартою, далі його долю вирішуватиме суд.

Зазначимо, що 17 січня співробітники ДБР затримали перебіжника в Херсоні, який під час окупації міста працював на ворожу адміністрацію, а потім намагався потрапити до лав ЗСУ. Чоловіка тримають під вартою, йому загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Раніше, 30 вересня 2024 року, в Херсоні затримали колаборанта, який влаштувався працювати у ТЦК та роздавав повістки українським військовозобов’язаним. Чоловік був колишнім співробітником "Дар’ївської колонії" й аналогічну посаду отримав при окупаційній владі. Затриманий маскувався нібито проукраїнською позицією.