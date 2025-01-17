Отрастил волосы и носил женскую одежду: в Одесской области СБУ задержала коллаборанта

26-летний молодой человек маскировался женщиной, чтобы тайно передавать данные РФ и корректировать удары по Одесской области.

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Служба безопасности Украины провела задержание 26-летнего парня в городе Измаил Одесской области. Молодой человек ходил в женской одежде и специально для конспирации отрастил длинные волосы. В таком "образе" житель Одесской области следил за локациями Вооруженных сил Украины, фотографировал их и передавал координаты россиянам. Об этом 17 января сообщила СБУ.

Как удалось выяснить сотрудникам СБУ, россиянам удалось завербовать мужчину через Телеграмм-канал. Там безработный коллаборационист искал быстрых способов заработка денег. Подозреваемый согласился на предложение агентов РФ и для маскировки выбрал женский образ, чтобы незаметно отслеживать позиции ВСУ и фиксировать необходимые координаты. За это и получал средства от вражеских "работодателей".

Из сводки СБУ также известно, что россияне требовали у мужчины передачи данных о местах базирования ВСУ, СБУ и пограничников на территории Измаила. Вероятно, россияне собирали информацию для планирования ракетно-дронных ударов по портовому городу.

Доказательством о коллаборационизме стал мобильный телефон задержанного. Там во время обысков сотрудники СБУ нашли переписку молодого человека с российскими агентами.

К счастью, работникам Службы безопасности удалось задержать коллаборациониста своевременно, чем предотвратили новую серию ракетных ударов по Одесской области. Они задокументировали его преступления и задержали по фактическому месту жительства.

"Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", — говорится в сообщении следователей.

Карательные санкции этой статьи Уголовного кодекса Украины в условиях военного положения предусматривают лишение свободы на 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленника держат под стражей, дальше его судьбу будет решать суд.

Отметим, что 17 января сотрудники ГБР задержали перебежчика в Херсоне, который во время оккупации города работал на вражескую администрацию, а затем пытался попасть в ряды ВСУ. Мужчину держат под стражей, ему грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Ранее, 30 сентября 2024 года, в Херсоне задержали коллаборанта, который устроился работать в ТЦК и раздавал повестки украинским военнообязанным. Мужчина был бывшим сотрудником "Дарьевской колонии" и аналогичную должность получил при оккупационной власти. Задержанный маскировался якобы проукраинской позицией.