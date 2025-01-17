В Херсоне задержали местного перебежчика, который работал на оккупантов, — ГБР

Мужчина во время оккупации работал на врага в захваченной колонии, а затем попал в ряды ВСУ: ему грозит лишение свободы на 15 лет.

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Работникам ГБР совместно с представителями СБУ удалось задержать жителя Херсона, который во время оккупации города пошел на сотрудничество с вражеской администрацией. Мужчина работал в оккупированной россиянами местной колонии кинологом, а после деоккупации остался на территории Украины. Задержание произошло 17 января, сообщает ГБР.

Сотрудничать с оккупационными войсками житель Херсона начал уже через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения, в июне 2022 года. Мужчина получил должность в местной колонии, где россияне ему поручили работать кинологом.

Как сообщает ГБР, херсонский перебежчик сотрудничал с оккупационной администрацией до освобождения города в ноябре 2022 года. Заработную плату получал в рублях и подчинялся приказам от российского руководства.

Когда ВСУ освободили Херсон, мужчина решил не покидать город и остался на подконтрольной Украине территории. Сначала херсонец скрывался, опасаясь, что СБУ будет разыскивать его за сотрудничество с врагом. Впоследствии мужчина перестал скрываться и даже присоединился к рядам ВСУ. Задержали херсонца еще до того, как он начал полноценную службу, чем предотвратили вероятные попытки мужчины сообщать россиянам засекреченную информацию об украинских войсках.

"Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УКУ)", — говорится в сообщении ГБР.

Согласно санкциям этой статьи, херсонского перебежчика может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет. Также карательные санкции статьи предусматривают лишение права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на срок от 10 до 15 лет с возможной конфискацией имущества — как решит суд.

Сейчас суд избрал для херсонца меру пресечения. Мужчину держат под стражей без возможности внесения залога.

Отметим, что коллаборационисты, которые находятся на подконтрольной Украине территории, могут выехать в РФ на условиях обмена. Это возможно благодаря реализации программы "Хочу к своим" — проекту Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, который реализуется при поддержке ГУР и СБУ. Все представленные в программе коллаборационисты предварительно были осуждены за сотрудничество или помощь оккупационным войскам.

Проект стартовал летом 2024 года, а уже через несколько месяцев поделилась первыми своими результатами. Фокус рассказывал, что по состоянию на 2 декабря 2024 года в РФ попросились в обмен на пленных украинцев более 270 коллаборационистов.