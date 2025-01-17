У Херсоні затримали місцевого перебіжника, який працював на окупантів, — ДБР

Чоловік під час окупації працював на ворога у захопленій колонії, а згодом потрапив до лав ЗСУ: йому загрожує позбавлення волі на 15 років.

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Працівникам ДБР спільно з представниками СБУ вдалося затримати мешканця Херсона, який під час окупації міста пішов на співпрацю з ворожою адміністрацією. Чоловік працював в окупованій росіянами місцевій колонії кінологом, а після деокупації залишився на території України. Затримання відбулося 17 січня, повідомляє ДБР.

Співпрацювати з окупаційними військами мешканець Херсона почав вже через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення, у червні 2022 року. Чоловік отримав посаду в місцевій колонії, де росіяни йому доручили працювати кінологом.

Як повідомляє ДБР, херсонський перебіжник співпрацював з окупаційною адміністрацією до звільнення міста у листопаді 2022 року. Заробітну плату отримував в рублях та підпорядковувався наказав від російського керівництва.

Коли ЗСУ звільнили Херсон, чоловік вирішив не покидати місто і залишився на підконтрольній Україні території. Спершу херсонець переховувався, побоюючись, що СБУ розшукуватиме його за співпрацю з ворогом. Згодом чоловік перестав ховатися та навіть долучився до лав ЗСУ. Затримали херсонця ще до того, як він почав повноцінну службу, чим запобігли ймовірним спробам чоловіка повідомляти росіянам засекречену інформацію про українські війська.

"Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ)", — йдеться в повідомленні ДБР.

Відповідно до санкцій цієї статті, на херсонського перебіжника може очікувати покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 12 до 15 років. Також каральні санкції статті передбачають позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певними видами діяльності на термін від 10 до 15 років з можливою конфіскацією майна — як вирішить суд.

Наразі суд обрав для херсонця запобіжний захід. Чоловіка тримають під вартою без можливості внесення застави.

Зазначимо, що колаборанти, які перебувають на підконтрольній Україні території, мають змогу виїхати до РФ на умовах обміну. Це можливе завдяки реалізації програми "Хочу к своим" — проєкту Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який реалізується за підтримки ГУР та СБУ. Всі представлені у програмі колаборанти попередньо були засуджені за співпрацю чи допомогу окупаційним військам.

Проєкт стартував улітку 2024 року, а вже через кілька місяців поділилася першими своїми результатами. Фокус розповідав, що станом на 2 грудня 2024 року до РФ попросилися в обмін на полонених українців понад 270 колаборантів.