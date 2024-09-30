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Дважды "переобулся": в Херсоне задержали коллаборанта, который устроился в ТЦК (фото)

дбр, новости херсона, тцк. коллаборант, коллаборационная деятельность
Фото: Фото: ГБР | Работника ТЦК подозревают в коллаборационной деятельности

Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор исправительной колонии устроился на аналогичную должность к российским оккупантам, а после деоккупации устроился в местный ТЦК, где раздавал повестки.

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На Херсонщине задержали работника ТЦК. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

Так, работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили подозрение бывшему сотруднику "Дарьевской колонии", который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины. Тогда он как инспектор колонии устроился на аналогичную должность к оккупантам и работал в захваченном исправительном учреждении на "новую власть".

После деоккупации части региона он остался на подконтрольной Украине территории и впоследствии был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области. Там он вручал повестки военнообязанным.

Во время оккупации мужчина работал на "новую власть" Fullscreen
Во время оккупации мужчина работал на "новую власть"

Своим коллегам подозреваемый рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами

"В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что ранее ГБР разоблачило командующего ТРО "Юг" привлекал бойцов к строительству своего имения, за что они получали "боевые".