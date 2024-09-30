Дважды "переобулся": в Херсоне задержали коллаборанта, который устроился в ТЦК (фото)

Во время оккупации части Херсонской области бывший инспектор исправительной колонии устроился на аналогичную должность к российским оккупантам, а после деоккупации устроился в местный ТЦК, где раздавал повестки.

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На Херсонщине задержали работника ТЦК. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

Так, работники ГБР в сотрудничестве с СБУ задержали и сообщили подозрение бывшему сотруднику "Дарьевской колонии", который работал на захватчиков во время оккупации Херсонщины. Тогда он как инспектор колонии устроился на аналогичную должность к оккупантам и работал в захваченном исправительном учреждении на "новую власть".

После деоккупации части региона он остался на подконтрольной Украине территории и впоследствии был мобилизован и стал служить в одном из районных ТЦК Одесской области. Там он вручал повестки военнообязанным.

Во время оккупации мужчина работал на "новую власть"

Своим коллегам подозреваемый рассказывал о своей сознательной позиции и отрицал сотрудничество с оккупантами

"В результате проведения оперативно-следственных действий работники ГБР нашли документацию по функционированию колонии во время оккупации, допросили свидетелей и разоблачили перебежчика", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что ранее ГБР разоблачило командующего ТРО "Юг" привлекал бойцов к строительству своего имения, за что они получали "боевые".