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Двічі "перевзувся": у Херсоні затримали колаборанта, який влаштувався до ТЦК (фото)

дбр, новини херсона, тцк. колаборант, колабораційна діяльність
Фото: Фото: ДБР | Працівника ТЦК підозрюють у колабораційній діяльності

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор виправної колонії влаштувався на аналогічну посаду до російських окупантів, а після деокупації влаштувався до місцевого ТЦК, де роздавав повістки.

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На Херсонщині затримали працівника ТЦК. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Тоді він як інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до окупантів та працював в захопленому виправному закладі на "нову владу".

Після деокупації частини регіону він залишився на підконтрольній Україні території і згодом був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області. Там він вручав повістки військовозобов’язаним.

Під час окупації чоловік працював на "нову владу" Fullscreen
Під час окупації чоловік працював на "нову владу"

Своїм колегам підозрюваний розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами

"У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика", — йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, що раніше ДБР викрило командувача ТРО "Південь" залучав бійців до будівництва свого маєтку, за що вони отримували "бойові".