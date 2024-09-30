Двічі "перевзувся": у Херсоні затримали колаборанта, який влаштувався до ТЦК (фото)

Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор виправної колонії влаштувався на аналогічну посаду до російських окупантів, а після деокупації влаштувався до місцевого ТЦК, де роздавав повістки.

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На Херсонщині затримали працівника ТЦК. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР у співпраці з СБУ затримали та повідомили підозру колишньому співробітнику "Дар’ївської колонії", який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Тоді він як інспектор колонії влаштувався на аналогічну посаду до окупантів та працював в захопленому виправному закладі на "нову владу".

Після деокупації частини регіону він залишився на підконтрольній Україні території і згодом був мобілізований та став служити в одному з районних ТЦК Одеської області. Там він вручав повістки військовозобов’язаним.

Під час окупації чоловік працював на "нову владу"

Своїм колегам підозрюваний розповідав про свою свідому позицію та заперечував співпрацю з окупантами

"У результаті проведення оперативно-слідчих дій працівники ДБР знайшли документацію щодо функціонування колонії під час окупації, допитали свідків та викрили перебіжчика", — йдеться в повідомленні ДБР.

Нагадаємо, що раніше ДБР викрило командувача ТРО "Південь" залучав бійців до будівництва свого маєтку, за що вони отримували "бойові".