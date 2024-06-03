Отримували доплату як за "бойові": командувач ТРО "Південь" залучав бійців до будівництва маєтку

Керівник, як стверджують в ДБР, залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік отримували премії, як за виконання бойових завдань на передовій.

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Командувач регіонального управління сил територіальної оборони "Південь" змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Працівники ДБР спільно з СБУ повідомили посадовцю про підозру у перевищенні службових повноважень, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Слідство встановило, що керівник 2023 року залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Ті працювали на будівництві понад рік, за що отримували доплати як за виконання бойових завдань на передовій.

Будинок командувача

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", — повідомили в ДБР.

В регіональном управлінні сил територіальної оборони "Південь" ситуацію з командувачем поки не коментували.

Нагадаємо, що командир на Львівщині продавав бійцям безкоштовні продукти і змушував будувати собі віллу. Також на території частини він відкрив підпільний магазин, яким керувала його дружина.

Також повідомлялося, що на Львівщині судили військкома, який мобілізував заброньованого працівника. Чоловік самостійно прибув до ТЦК і надав довідку про відстрочку від мобілізації, попри це його призвали до лав Сил оборони.