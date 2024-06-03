Получали доплату как за "боевые": командующий ТРО "Юг" привлекал бойцов к строительству дома

Руководитель, как утверждают в ГБР, привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Они более года получали премии, как за выполнение боевых задач на передовой.

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Командующий регионального управления сил территориальной обороны "Юг" заставлял подчиненных строить ему частный дом. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Работники ГБР совместно с СБУ сообщили чиновнику о подозрении в превышении служебных полномочий, причинившем существенный вред в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Следствие установило, что руководитель в 2023 году привлек трех военнослужащих к строительству своего имения. Те работали на строительстве более года, за что получали доплаты как за выполнение боевых задач на передовой.

Дом командующего

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения", — сообщили в ГБР.

В региональном управлении сил территориальной обороны "Юг" ситуацию с командующим пока не комментировали.

Напомним, что командир на Львовщине продавал бойцам бесплатные продукты и заставлял строить себе виллу . Также на территории части он открыл подпольный магазин, которым руководила его жена.

Также сообщалось, что на Львовщине судили военкома, который мобилизовал забронированного работника. Мужчина самостоятельно прибыл в ТЦК и предоставил справку об отсрочке от мобилизации, несмотря на это его призвали в ряды Сил обороны.