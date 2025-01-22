Корректировали удары по военным: СБУ разоблачила двух агентов ФСБ в Донецкой области

Вражескими агентами оказались 41-летняя медсестра и 56-летний водитель частной компании: они работали отдельно, однако на одного куратора из РФ.

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СБУ удалось разоблачить и задержать двух агентов ФСБ, которые работали в Донецкой области. Медсестра и водитель действовали независимо друг от друга, однако имели общего руководителя из России — кадрового сотрудника военной контрразведки ФСБ, который на них вышел через их общую знакомую и бывшую жительницу Краматорска. Оба собирали данные с позиций украинских военных и передавали врагу. Об этом СБУ сообщила 22 января.

Сотрудники СБУ вышли на агентов именно через их общего куратора из России. У подозреваемых были одинаковые указания: объезжать местность и скрыто фиксировали локации районов и боевых позиций украинской артиллерии. Таким образом агенты корректировали атаки россиян по позициям украинских военных, которые держали оборону на нескольких направлениях в Донецкой области.

Также СБУ выяснила, что подозреваемые передавали информацию о маршрутах движения колонн украинской военной техники, которые ездили на подкрепление позиций ВСУ. Это происходило на Краматорском и Новопавловском направлениях, где и действовали завербованные украинцы.

СБУ задержала агентов ФСБ

Известно, что завербовала на службу в ФСБ украинцев общая знакомая, которая была родом из Краматорска, однако с началом полномасштабного вторжения сбежала в Россию. СБУ выяснила, что она быстро пошла на сотрудничество с ФСБ, которая вышла на нее и дала поручение сформировать агентурную сеть в украинском прифронтовом городе. Она связалась со своими сообщниками дистанционно, убедив каждого отдельно передавать информацию врагу.

Сейчас оба злоумышленника задержаны: им вручили подозрение по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В соответствии с карательными санкциями этой статьи, обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также СБУ сообщила, что стремится привлечь к ответственности и женщину, которая завербовала агентов. Сейчас ведутся необходимые действия, чтобы вручить подозрение и задержать ее, сообщили в пресс-службе.

Напоминаем, СБУ задержала известного днепровского адвоката, который передавал данные знакомому из ФСБ и корректировал таким образом удары по городу. Об этом сообщили в пресс-службе структуры 22 января.

Недавно также спецслужбам удалось задержать агента РФ в Одесской области. Там коллаборационист отрастил волосы и носил женскую одежду, чтобы маскироваться и передавать данные в Россию. Своими действиями агент РФ корректировал удары по портовому городу Измаил.