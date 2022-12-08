Реформа від Макрона: у Франції з 2023 почнуть безплатно видавати презервативи

Французький лідер повідомив, що засоби контрацепції видаватимуть в аптеках для людей віком від 18 до 25 років. На такий крок у країні йдуть у межах боротьби зі захворюваннями, які передаються статевим шляхом.

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Презервативи стануть безплатними в аптеках Франції для молоді віком від 18 до 25 років із 2023 року. Про це в четвер, 8 грудня, повідомив президент країни Емманюель Макрон у своєму Twitter.

"Для всіх молодих людей від 18 до 25 років у 2023 році презервативи в аптеках будуть безплатними", — написав французький лідер.

Сьогодні Макрон під час поїздки в Пуатьє назвав цю ініціативу "маленькою профілактичною революцією", додавши, що сексуальне здоров'я молоді є "серйозним питанням". Також президент Франції не виключив введення обов'язкової вакцинації від папіломавірусу — інфекції, що передається статевим шляхом і провокує ракові захворювання.

Законопроєкт про бюджет соціального забезпечення, ухвалений французькими законодавцями минулого тижня, також передбачає безплатну екстрену контрацепцію для всіх жінок без рецепта лікаря. Ініціатива, окрім іншого, дозволила проводити перевірку на певні інфекції, що передаються статевим шляхом, безплатно та без рецепта лікаря.

Нагадаємо, нещодавно уряд Угорщини видав указ, відповідно до якого лікарі зобов'язані показувати жінкам, які планують зробити аборт, життєво важливі показники плоду, зокрема серцебиття.

Кілька років тому українська влада заявляла, що близько третини українців із ВІЛ не знають про наявність у них інфекції.