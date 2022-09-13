Заставят слушать сердцебиение: в Венгрии ужесточили правила проведения абортов, – AP

По новым нормам врачи обязаны показывать женщинам, планирующим прервать беременность, жизненно важные показатели плода. Это существенно ужесточает либеральные правила в отношении абортов, существовавшие до этого.

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Правительство Венгрии издало указ, в соответствии с которым врачи обязаны показывать женщинам, планирующим прервать беременность, жизненно важные показатели плода. Об этом пишет агентство AP.

Как уточняется, это существенно ужесточает правила относительно проведения абортов.

В указе, изданном в понедельник, 12 сентября, идет речь о том, что медицинские работники теперь должны демонстрировать беременным женщинам "четко идентифицируемые признаки жизненно важных функций плода", прежде чем приступать к любой процедуре аборта.

Постановление вступит в силу уже в четверг, 15 сентября.

Министерство внутренних дел Венгрии заявило, что почти две трети венгров связывают начало жизни ребенка с первым сердцебиением. Современное оборудование дает возможность послушать биение сердца плода уже на ранних сроках беременности. В МВД страны считают, что это позволит предоставить беременным женщинам "более полную информацию".

Как пишут журналисты, венгерское законодательство о проведении абортов является относительно либеральны. Оно практически не изменились с тех пор, как процедура была легализована в социалистический период в стране в 1953 году.

Тем не менее крайне правое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиционирует себя как защитника традиционных семейных ценностей и предлагает значительные налоговые льготы и субсидии для многодетных семей, пытаясь таким образом повысить уровень рождаемости в стране.

Во вторник депутат от праворадикальной партии "Наша Родина" Дора Дуро рассказала, что именно она является автором новых требований.

Напомним, в октябре 2020 года в Польше запретили аборты по медицинским показаниям. 22 октября Конституционный трибунал Польши постановил, что аборт по причине тяжелых, неизлечимых или фатальных пороков развития плода противоречит Конституции.

Ровно через год, в октябре 2021 года, стало известно, что за время действия закона 34 тысячи польских женщин пытались сделать процедуру незаконно или провести ее за границей. Прерывать беременности в Польше можно только жертвам изнасилования, или же когда есть угроза здоровью матери.