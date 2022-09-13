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Мир

Заставят слушать сердцебиение: в Венгрии ужесточили правила проведения абортов, – AP

аборты, право на аборт, венгрия
Во всем мире женщины отстаивают свое право на проведение абортов.

По новым нормам врачи обязаны показывать женщинам, планирующим прервать беременность, жизненно важные показатели плода. Это существенно ужесточает либеральные правила в отношении абортов, существовавшие до этого.

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Правительство Венгрии издало указ, в соответствии с которым врачи обязаны показывать женщинам, планирующим прервать беременность, жизненно важные показатели плода. Об этом пишет агентство AP.

Как уточняется, это существенно ужесточает правила относительно проведения абортов.

В указе, изданном в понедельник, 12 сентября, идет речь о том, что медицинские работники теперь должны демонстрировать беременным женщинам "четко идентифицируемые признаки жизненно важных функций плода", прежде чем приступать к любой процедуре аборта.

Постановление вступит в силу уже в четверг, 15 сентября.

Министерство внутренних дел Венгрии заявило, что почти две трети венгров связывают начало жизни ребенка с первым сердцебиением. Современное оборудование дает возможность послушать биение сердца плода уже на ранних сроках беременности. В МВД страны считают, что это позволит предоставить беременным женщинам "более полную информацию".

Как пишут журналисты, венгерское законодательство о проведении абортов является относительно либеральны. Оно практически не изменились с тех пор, как процедура была легализована в социалистический период в стране в 1953 году.

Тем не менее крайне правое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиционирует себя как защитника традиционных семейных ценностей и предлагает значительные налоговые льготы и субсидии для многодетных семей, пытаясь таким образом повысить уровень рождаемости в стране.

Во вторник депутат от праворадикальной партии "Наша Родина" Дора Дуро рассказала, что именно она является автором новых требований.

Напомним, в октябре 2020 года в Польше запретили аборты по медицинским показаниям. 22 октября Конституционный трибунал Польши постановил, что аборт по причине тяжелых, неизлечимых или фатальных пороков развития плода противоречит Конституции.

Ровно через год, в октябре 2021 года, стало известно, что за время действия закона 34 тысячи польских женщин пытались сделать процедуру незаконно или провести ее за границей. Прерывать беременности в Польше можно только жертвам изнасилования, или же когда есть угроза здоровью матери.