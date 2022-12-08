Реформа от Макрона: во Франции с 2023 года начнут бесплатно выдавать презервативы

Французский лидер сообщил, что средства контрацепции будут выдавать в аптеках для людей возрастом от 18 до 25 лет. На такой шаг в стране идут в рамках борьбы с заболеваниями, которые передаются половым путем.

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Презервативы станут бесплатными в аптеках Франции для молодых людей возрастом от 18 до 25 лет с 2023 года. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил президент страны Эммануэль Макрон в своем Twitter.

"Для всех молодых людей от 18 до 25 лет в 2023 году презервативы в аптеках будут бесплатными", — написал французский лидер.

Сегодня Макрон во время поездки в Пуатье назвал эту инициативу "маленькой профилактической революцией", добавив, что сексуальное здоровье молодежи является "серьезным вопросом". Также президент Франции не исключил введения обязательной вакцинации от папилломавируса — инфекции, передающейся половым путем и провоцирующей раковые заболевания.

Законопроект о бюджете социального обеспечения, принятый французскими законодателями на прошлой неделе, также предусматривает бесплатную экстренную контрацепцию для всех женщин без рецепта врача. Инициатива, помимо прочего, позволила проводить проверку на определенные инфекции, передающиеся половым путем, бесплатно и без рецепта врача.

Напомним, недавно правительство Венгрии издало указ, в соответствии с которым врачи обязаны показывать женщинам, планирующим сделать аборт, жизненно важные показатели плода, в частности, сердцебиение.

Несколько лет назад украинские власти заявляли, что около трети украинцев с ВИЧ не знают о наличии у них инфекции.