"Це не для всіх": модель і мати одночасно завагітніли від одного чоловіка (відео)

Джейд та її мати Дені чекають на дітей від популярного блогера Ніка Ярді і впевнені у своєму виборі. Вони назвуть новонароджених на його честь, попри скептичні коментарі в мережі.

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Незвичайна історія, що стрімко набирає популярності в інтернеті, викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Молода жінка на ім'я Джейд, яка працює моделлю на платформі OnlyFans, поділилася одкровенням, що вона та її мати Дені завагітніли одночасно від одного й того самого чоловіка. Відео, в якому розповідається про незвичайну сім'ю, було опубліковано в YouTube.

Попри спірні обставини, вся трійця називає цю подію "красивою і захопливою". В опублікованому на YouTube відео Джейд разом зі своїм партнером блогером Ніком Ярді та матір'ю Дені розповіла про свою нетрадиційну сімейну динаміку.

"Це дивовижно — мати можливість ділитися своїм коханням і надихати інших пробувати нетрадиційні стосунки. Тому що, знаєте, у цих стосунках, у цьому шлюбі ми ще ніколи не були такі щасливі", — зізналася Джейд.

Вона також повідомила, що чекає на дівчинку, яку назве Ніколь, а її мати Дені вагітна хлопчиком, якого назве Ніком-молодшим, на честь їхнього спільного партнера.

"Це дивно, адже моя дочка стане моєю першою онукою, а мій син — молодшим братом Джейд", — додала Дені.

Джейд і Дені завагітніли одночасно від одного чоловіка і назвуть дітей на його честь Фото: YouTube

За їхніми словами, вони дізналися про свої вагітності одночасно, що зробило цей момент ще більш емоційно насиченим.

Однак інтернет-користувачі сприйняли цю історію неоднозначно. Багато коментаторів вважають, що відео є постановочним, а дехто вказував на дивні деталі, наприклад, що в одному з епізодів Дені, схоже, ляскала м'яким м'ячиком замість того, щоб відчути живіт доньки.

"Це не може бути реальним. Таке відчуття, що це просто скетч", — писали глядачі в коментарях. Дехто навіть припустив, що відео було знято винятково заради хайпу та переглядів.

Попри хвилю критики й сумнівів, Джейд, Дені та Нік впевнені у своєму виборі.

"Це не для всіх! Робіть те, що робить вас щасливими, і це те, що ми робимо", — заявив Нік.

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