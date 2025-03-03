"Это не для всех": модель и мать одновременно забеременели от одного мужчины (видео)

Джейд и ее мать Дэни ждут детей от популярного блогера Ника Ярди и уверены в своем выборе. Они назовут новорожденных в его честь, несмотря на скептические комментарии в сети.

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Необычная история, стремительно набирающая популярность в интернете, вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Молодая женщина по имени Джейд, работающая моделью на платформе OnlyFans, поделилась откровением, что она и ее мать Дэни забеременели одновременно от одного и того же мужчины. Видео, в котором рассказывается о необычной семье, было опубликовано в YouTube.

Несмотря на спорные обстоятельства, вся троица называет это событие "красивым и увлекательным". В опубликованном на YouTube видео Джейд вместе со своим партнером блогером Ником Ярди и матерью Дэни рассказала о своей нетрадиционной семейной динамике.

"Это удивительно — иметь возможность делиться своей любовью и вдохновлять других пробовать нетрадиционные отношения. Потому что, знаете, в этих отношениях, в этом браке мы еще никогда не были так счастливы", — призналась Джейд.

Она также сообщила, что ждет девочку, которую назовет Николь, а ее мать Дэни беременна мальчиком, которого назовет Ником-младшим, в честь их общего партнера.

"Это удивительно, ведь моя дочь станет моей первой внучкой, а мой сын – младшим братом Джейд", — добавила Дэни.

Джейд и Дэни забеременели одновременно от одного мужчины и назовут детей в его честь Фото: YouTube

По их словам, они узнали о своих беременностях одновременно, что сделало этот момент еще более эмоционально насыщенным.

Однако интернет-пользователи восприняли эту историю неоднозначно. Многие комментаторы посчитали, что видео является постановочным, а некоторые указывали на странные детали, например, что в одном из эпизодов Дэни, похоже, хлопала по мягкому мячику вместо того, чтобы почувствовать живот дочери.

"Это не может быть реальным. Такое ощущение, что это просто скетч", — писали зрители в комментариях. Некоторые даже предположили, что видео было снято исключительно ради хайпа и просмотров.

Несмотря на волну критики и сомнений, Джейд, Дэни и Ник уверены в своем выборе.

"Это не для всех! Делайте то, что делает вас счастливыми, и это то, что мы делаем", — заявил Ник.

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