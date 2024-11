Самая глупая причина: мужчина признался, почему не мог сделать свою жену беременной

Мужчина во время занятий сексом с женой всегда пользовался презервативом. Он удивлялся, почему его супруга не может забеременеть, пока врач не раскрыл глаза на очевидное.

Один из мужчин раскрыл безумную причину, по которой его жена долгое время не могла забеременеть, вызвав в социальных сетях бурю насмешек и полного недоумения. Об этом пишет NY Post.

Признание анонимного автора, написавшего под псевдонимом "Not Rising to the Occasion" было опубликовано в колонке "Как это сделать" журнала Slate.

Как отметил 30-летний мужчина, его жена долгое время не могла забеременеть и врач в клинике, куда они обратились по поводу возможного бесплодия, прямо сказал, что они не страдают этим, а просто должны "перестать использовать презервативы во время секса".

"Я никогда не чувствовал себя большим идиотом, чем когда вышел из его кабинета", — признался мужчина.

Содержание колонки стало вирусным в социальных сетях, вызвав массу реакций, большинство из которых, впрочем, включало в себя полное недоверие.

"А его жена тоже не знала????" — написал один из озадаченных пользователей X.

"Я искренне беспокоюсь о том, как человечество дошло до этого", — написал другой.

"Может, стоит продолжать носить презервативы, чувак?" — высказался другой пользователь, и его мнение поддержали еще несколько человек.

Многие также задавались вопросом, насколько правдива эта история и не пытался ли анонимный автор "навешать лапши" читателям.

Мужчина утверждал, что он и его жена, с которой он прожил четыре года, в течение года безрезультатно пытались забеременеть.

"Мы обратились в клинику по лечению бесплодия, чтобы выяснить, в чем дело, и вот тут-то и начались проблемы", — написал он.

Автор "признания" утверждал, что они с женой эмигрировали в США из другой страны, где жителям вдалбливают в голову необходимость использования презерватива при любой сексуальной активности как способ избежать болезней, передающихся половым путем.

"Всего за несколько минут, но, возможно, за самые длинные в моей жизни, врач в клинике объяснил мне, как на самом деле работают презервативы, и что нам не удавалось сделать мою жену беременной, потому что я был в презервативе, когда мы это делали", — написал мужчина.

Как выяснилось дальше, на самом деле это не было главной проблемой мужчины. После того, как они отказались от презервативов, дело с мертвой точки не сдвинулось, а стало еще хуже. Теперь, когда пара собирается заняться сексом, у мужчины возникает эректильная дисфункция.

"Не знаю, то ли это из-за того, что без презерватива ощущения другие, то ли я просто думаю о своем большом позоре в кабинете врача, но у меня ничего не получается, когда я пытаюсь заняться сексом без презерватива", — написал мужчина, попросив совета, как преодолеть данный барьер.

В самой статье высказывалось предположение, что проблема может носить психосоматический характер, и предлагалось, чтобы мужчина попробовал лекарства для коррекции нарушений эрекции.

