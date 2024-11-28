Женщина годами не могла забеременеть: когда она пошла на УЗИ, то не поверила своим глазам (фото)

Акушеры были уверены, что матери не удастся выносить всех малышей. Они утверждают, что это один случай на 200 миллионов.

28-летние Шеннон и Эйс Пейдж из Винкантона (Великобритания) живут вместе уже девять лет, но так и не смогли зачать ребенка. Пара в надежде преодолеть бесплодие обратилась в клинику, чтобы пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). В конце концов, когда женщина узнала о беременности и пошла на первое УЗИ, то не могла поверить своим глазам. Об этом пишет издание Daily Mail.

Будущих родителей ждал настоящий сюрприз: они узнали, что ждут не одного, а трех идентичных малышей. Однако на этом их испытания не закончились. На 17 неделе беременности Шеннон начала часто терять сознание. Врачи определили, что один из тройняшек получает больше крови из плаценты, чем его братья.

Женщина родила идентичных тройняшек Фото: Great Ormond Street Hospital

"Медики были почти уверены, что мы не сможем родить троих здоровых детей и рассказали о вариантах прерывания беременности", — вспоминает Эйс в интервью BBC Points West.

Родители обсуждали возможность спасти хотя бы одного ребенка, но решили "позволить природе взять свое", потому что чувствовали себя слишком виноватыми, чтобы вмешиваться.

На 19 неделе Шеннон сообщили, что у нее могут начаться преждевременные роды, поскольку шейка матки укоротилась, поэтому пара переехала в Бристоль, чтобы быть ближе к роддому.

Трое одинаковых мальчиков — Круз, Энцо и Але — появились на свет 6 октября в возрасте 29 недель и шести дней. Акушеры говорят, что это один случай на 200 миллионов. Преждевременно рожденных тройняшек перевели в отделение интенсивной терапии.

Идентичные тройняшки Фото: Great Ormond Street Hospital

Семейство Пейджей с нетерпением ждет, когда сможет забрать домой своих малышей. Они надеются, что это произойдет до Рождества.

Напомним, ранее Фокус писал, что 30-летняя Ханна Кармак из США не на шутку испугалась, узнав, что одновременно вынашивает четверых детей. Однако, как выяснилось чуть позже, главный сюрприз ждал ее впереди.

А вот 55-летняя Бет Хобсон из Манчестера (Великобритания) бросила вызов врачам, которые говорили, что у нее никогда не будет детей, и после 29 попыток ЭКО родила троих детей. Женщина не скрывает: хотела доказать всем, что они ошибаются — и создать большую семью можно в любом возрасте.