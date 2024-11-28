Жінка роками не могла завагітніти: коли вона пішла на УЗД, то не повірила своїм очам (фото)
Акушери були впевнені, що матері не вдасться виносити усіх малюків. Вони стверджують, що це один випадок на 200 мільйонів.
28-річні Шеннон та Ейс Пейдж з Вінкантона (Велика Британія) живуть разом вже дев'ять років, але так і не змогли зачати дитину. Пара у надії подолати безпліддя звернулася до клініки, щоб пройти процедуру екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). Зрештою, коли жінка дізналась про вагітність й пішла на перше УЗД, то не могла повірити своїм очам. Про це пише видання Daily Mail.
Майбутніх батьків чекав справжній сюрприз: вони дізналися, що чекають не одного, а трьох ідентичних малюків. Однак на цьому їхні випробування не закінчилися. На 17 тижні вагітності Шеннон почала часто непритомніти. Лікарі визначили, що один з трійнят отримує більше крові з плаценти, ніж його брати.
"Медики були майже впевнені, що ми не зможемо народити трьох здорових дітей і розповіли про варіанти переривання вагітності", — згадує Ейс в інтерв'ю BBC Points West.
Батьки обговорювали можливість врятувати бодай одну дитину, але вирішили "дозволити природі взяти своє", бо почувалися занадто винними, аби втручатися.
На 19 тижні Шеннон повідомили, що у неї можуть розпочатися передчасні пологи, оскільки шийка матки вкоротилася, тож пара переїхала до Бристоля, щоб бути ближче до пологового будинку.
Троє однакових хлопчиків — Круз, Енцо та Альо — з'явилися на світ 6 жовтня у віці 29 тижнів і шести днів. Акушери кажуть, що це один випадок на 200 мільйонів. Передчасно народжених трійнят перевели до відділення інтенсивної терапії.
Сімейство Пейджів з нетерпінням чекає, коли зможе забрати додому своїх малюків. Вони сподіваються, що це станеться до Різдва.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 30-річна Ханна Кармак із США не на жарт злякалася, дізнавшись, що одночасно виношує чотирьох дітей. Однак, як з’ясувалося трохи пізніше, головний сюрприз чекав на неї попереду.
А от 55-річна Бет Хобсон з Манчестера (Велика Британія) кинула виклик лікарям, які казали, що у неї ніколи не буде дітей, й після 29 спроб ЕКЗ народила трьох дітей. Жінка не приховує: хотіла довести усім, що вони помиляються — і створити велику сім'ю можна у будь-якому віці.