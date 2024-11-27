Веде брудну гру і перемагає: вчені розкрили незвичайний нюанс бактерії туберкульозу

Туберкульоз є відомою хворобою, і на його погану славу є свої причини, включно з труднощами в лікуванні та заразністю. Однак нещодавно вченим вдалося розкрити хитрість його бактерії, за допомогою якої вона домоглася такого поширення.

Нещодавнє дослідження, проведене в Медичній школі Університету Тафтса, виявило принципово нову поведінку туберкульозної бактерії (ТБ) — патогена, який, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, посідає перше місце у світі за поширеністю інфекційних захворювань. Вчені з'ясували, що ця бактерія грає за зовсім іншими правилами, ніж інші організми, через що у людства і виникли труднощі в боротьбі з нею, пише Technology Networks.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Microbiology, показує, що бактерія туберкульозу є першим спостережуваним одноклітинним організмом, який підтримує постійну швидкість росту протягом усього свого життєвого циклу, що порушує давні уявлення про біологію бактерій. Ці відкриття можуть пояснити стійкість бактерії до антибіотиків та її вміння обходити імунну систему.

Важливо

Зможе лікувати хворобу Альцгеймера: виявлено нову властивість вакцини БЦЖ

Молекулярна біологиня і співавторка дослідження, Брі Олдрідж, зазначила: "Наше дослідження показує, що збудник туберкульозу грає за зовсім іншими правилами, порівняно з більш простими для вивчення модельними організмами". Здатність бактерії швидко адаптуватися до людини-господаря лежить в основі її виживання і ускладнює лікування.

З огляду на те, що сучасні методи лікування вимагають багатомісячного прийому антибіотиків і дають лише 85% успіху, Олдрідж наголошує на необхідності глибшого розуміння біології бактерії для створення більш ефективних методів її усунення. Крістін Чанг, постдокторантка та провідна авторка роботи, ретельно відстежувала ріст окремих клітин туберкульозу протягом трьох років, використовуючи інноваційні методи мікроскопії через повільну швидкість реплікації патогена.

На відміну від типових бактерій, які ростуть експоненціально зі збільшенням розміру, клітини ТБ зберігають рівномірний ріст незалежно від стадії клітинного циклу. Ця унікальна поведінка спростувала існуючі уявлення вчених про те, що тільки активність рибосоми регулює швидкість росту бактерій, і дала їм змогу припустити наявність альтернативного механізму, характерного тільки для ТБ.

Дослідження також виявило несподівані особливості росту бактерій ТБ. Ці клітини можуть починати ріст з будь-якого полюса після поділу, що є відхиленням від споріднених бактерій, які обмежують новий ріст одним кінцем. Така варіативність вносить генетичну та функціональну різноманітність у популяції ТБ, сприяючи їхньому збереженню за несприятливих умов, таких як вплив антибіотиків або імунних атаках.

Виокремлюючи ці нетрадиційні стратегії росту, дослідники сподіваються усунути прогалини у вивченні біології ТБ, що заважали терапевтичним розробкам досягти успіху в їхньому лікуванні. Олдрідж наголосила на важливості безпосереднього вивчення патогенів, заявивши: "Існує величезна різноманітність життя, яку ми не вивчаємо на фундаментальному рівні, що може зіграти з нами злий жарт".

Туберкульоз залишається однією з найбільш стійких глобальних проблем охорони здоров'я, з більш ніж 10 мільйонами нових випадків щороку і широко поширеною лікарською стійкістю, що загрожує існуючим заходам контролю.

Раніше Фокус писав про вакцину від туберкульозу. Хоча їй уже понад 100 років, хвороба все ще процвітає серед нас.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.