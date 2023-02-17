100 років протитуберкульозній вакцині, а вбивця все ще серед нас, – учені

Оскільки туберкульоз продовжує залишатися головною причиною смерті в усьому світі, нам терміново потрібна нова вакцина, — кажуть вчені.

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У 1921 році перша ефективна вакцина проти туберкульозу була використана на людях для захисту від цього смертельного захворювання. Тим не менш, через 100 років, у 2021 році, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), понад 1,6 мільйонів людей у всьому світі померли від туберкульозу, що знову зробило його найнебезпечнішою інфекцією. Наразі існує гостра необхідність нових варіантів вакцини, щоб допомогти зупинити цього історичного вбивцю, пише IFL Science.

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Туберкульоз викликається бактерією Mycobacterium tuberculosis і поширюється при вдиханні крапель, які виділяють інфіковані люди при кашлі або чханні. Ці краплі можуть залишатися у зваженому стані протягом тривалого часу, а це означає, що ризик зараження залишається навіть після того, як заражена людина покинула кімнату. Хвороба переважно уражає легені, але в деяких випадках вона може уражати інші частини тіла, такі як залози, кістки, нирки і нервову систему. Хоча туберкульоз часто призводить до смерті, якщо його не лікувати, його можна вилікувати за допомогою антибіотиків і протимікробних препаратів.

До початку двадцятого століття туберкульоз був однією з найпоширеніших причин смерті, особливо серед бідних верств населення у тісних міських районах. Потім, у 1921 році, Альберт Кальметт і Жан-Марі Каміль Герен розробили свою протитуберкульозну вакцину — вакцину Бацили Кальметта-Герена (БЦЖ) — і застосували її на людях (немовлятах, які перебували в тісному контакті з хворим на туберкульоз). Це була перша ефективна вакцина для захисту легень від туберкульозу, і з того часу вона стала стандартною вакциною.

Повільна розробка нових альтернативних вакцин була викликана відсутністю інтересу. Нині розробляється понад 10 протитуберкульозних вакцин, і деякі з них знаходяться на стадії клінічних випробувань. Проблема полягає в тому, що, згідно із заявою Франка Кобеленса, професора глобальної охорони здоров'я Амстердамського університету та Амстердамського інституту глобальної охорони здоров'я та розвитку, "дослідженням і розробкам протитуберкульозної вакцини перешкоджає наш обмежений обсяг знань про захисний імунітет, погане передбачення моделей та відсутність корелятів захисту (імунна відповідь, необхідна для захисту)".

Здебільшого це призводить до конвеєра з вищим ризиком, який враховує великі та дорогі випробування протягом тривалого часу. "По суті, ми не знаємо, чи працюватимуть вакцини, поки вони не пройдуть процес клінічних випробувань, — додав Кобеленс, — що означає високий ризик і високу вартість".

Незважаючи на ці проблеми, на обрії з'являються ознаки надії. Один із можливих підходів враховує альтернативний шлях доставки вакцин із вектором БЦЖ. Сюди входять окремі антигени, що доставляють вірусні вектори або з ад'ювантом (інгредієнт, що використовується для створення сильнішої імунної відповіді на вакцину).

Приклади конкуруючих вакцин:

M72/ASO1 — ад'ювантна вакцина, яка досі демонструє ефективний захист серед інфікованих дорослих і використовувалась у випробуванні за участю майже 3 500 осіб у Кенії, Південній Африці та Замбії. Вакцина продемонструвала 50-відсотковий захист від туберкульозу після трирічного спостереження, а також успішно протестували на 400 людях, які живуть з ВІЛ.

VPM1002 — це жива рекомбінантна вакцина БЦЖ. Її творці повинні повідомити про результати випробувань на немовлятах і запобігання рецидивам у дорослих через два роки.

Людству залишається лише спостерігати за випробуваннями і чекати, поки вчені винайдуть найкращий варіант усім відомим нам БЦЖ.

Раніше Фокус писав, що було виявлено давню лінію туберкульозу. Вона здатна атакувати наші кістки та знищувати їх зсередини.