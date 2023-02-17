100 лет противотуберкулезной вакцине, а убийца все еще среди нас, - ученые

Поскольку туберкулез продолжает оставаться главной причиной смерти во всем мире, нам срочно нужна новая вакцина, — говорят ученые

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В 1921 году первая эффективная вакцина против туберкулеза была использована на людях для защиты от этого смертельного заболевания. Тем не менее, 100 лет спустя, в 2021 году, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1,6 миллиона человек во всем мире умерли от туберкулеза, что снова сделало его самой опасной инфекцией. В настоящее время существует острая необходимость в новых вариантах вакцины, чтобы помочь остановить этого исторического убийцу, пишет IFL Science.

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Туберкулез вызывается бактерией Mycobacterium tuberculosis и распространяется при вдыхании капель, выделяемых инфицированными людьми при кашле или чихании. Эти капли могут оставаться во взвешенном состоянии в течение длительного периода времени, а это означает, что риск заражения остается даже после того, как зараженный человек покинул комнату. Болезнь в основном поражает легкие, но в некоторых случаях она может поражать и другие области, такие как железы, кости, почки и нервную систему. Хотя туберкулез часто приводит к летальному исходу, если его не лечить, его можно вылечить с помощью антибиотиков и противомикробных препаратов.

До начала двадцатого века туберкулез был одной из самых распространенных причин смерти, особенно среди бедных слоев населения в тесных городских районах. Затем, в 1921 году, Альберт Кальметт и Жан-Мари Камиль Герен разработали свою противотуберкулезную вакцину — вакцину Бациллы Кальметта-Герена (БЦЖ) — и применили ее на людях (младенцах, находившихся в тесном контакте с больным туберкулезом). Это была первая эффективная вакцина для защиты легких от туберкулеза, и с тех пор она стала стандартной вакциной.

Медленная разработка новых альтернативных вакцин не была вызвана отсутствием интереса. В настоящее время разрабатывается более 10 противотуберкулезных вакцин, и некоторые из них находятся на стадии клинических испытаний. Проблема заключается в том, что, согласно заявлению Франка Кобеленса, профессора глобального здравоохранения Амстердамского университета и Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, "исследованиям и разработкам противотуберкулезной вакцины препятствует наш ограниченный объем знаний о защитном иммунитете, плохое предсказание эффективности у людей с помощью моделей на животных и отсутствие коррелятов защиты (иммунный ответ, необходимый для защиты)".

В основном это приводит к конвейеру с более высоким риском, который включает в себя большие и дорогостоящие испытания в течение длительного времени. "По сути, мы не знаем, будут ли вакцины работать, пока они не пройдут процесс клинических испытаний, — добавил Кобеленс, — что означает высокий риск и высокую стоимость".

Несмотря на эти проблемы, на горизонте появляются признаки надежды. Один из возможных подходов включает альтернативный путь доставки вакцин с вектором БЦЖ. Сюда входят отдельные антигены, доставляемые вирусными векторами или с адъювантом (ингредиент, используемый для создания более сильного иммунного ответа на вакцину).

Примеры конкурирующих вакцин:

M72/ASO1 — адъювантная вакцина, которая до сих пор демонстрирует эффективную защиту среди инфицированных взрослых и использовалась в испытании с участием около 3500 человек в Кении, Южной Африке и Замбии. Вакцина продемонстрировала 50-процентную защиту от туберкулеза после трехлетнего наблюдения, а также была успешно протестирована на 400 людях, живущих с ВИЧ.

VPM1002 — это живая рекомбинантная вакцина БЦЖ. Ее создатели должны сообщить о результатах испытаний на младенцах и предотвращении рецидивов у взрослых через два года.

Человечеству остается только наблюдать за испытаниями и ждать, пока ученые изобретут более лучший вариант всем известной нам БЦЖ.

Ранее Фокус писал, что была обнаружена древняя линия туберкулеза. Она способка атаковать наши кости и уничтожать их изнутри.