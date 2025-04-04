На Земле найдено место, где собирались древние хищные динозавры и их жертвы: что они там делали

Исследователи обнаружили следы динозавров возрастом 167 миллионов лет — они свидетельствуют о том, что в Юрский период на Земле существовала пресноводная лагуна, куда стекались мегалозавры и зауроподы, чтобы напиться воды.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

За все время своего существования наша планета успела стать домом для невероятного количества видов — одним из самых удивительных, по мнению ученых, были динозавры. Ранее ученые не предполагали, что мегалозавры и зауроподы, то есть хищники и их жертвы, могли спокойно существовать бок о бок. Однако теперь ученые обнаружили удивительные следы динозавров на острове Скай у побережья Шотландии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В формации Килмалуаг в Принс-Чарльз-Пойнт на полуострове Троттерниш на острове Скай был найден 131 след динозавра, что делает его одним из крупнейших и самых редких мест в Шотландии. Ученые полагают, что это место некогда являлось пресноводной лагуной, куда крупные хищники и их жертвы стекались, чтобы напиться воды в пресноводном водоеме.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что обнаруженные следы датируются 167 миллионами лет, до средней юры. Отметим, что среднеюрская окаменелость на самом деле довольно редка, а потому подобные следы являются невероятно ценными. Также предполагается, что эти следы могут помочь ученым узнать больше о поведении древних динозавров.

Следы, обнаруженные учеными, включают большие, плоские и круглые отпечатки, которые, по мнению ученых, принадлежали длинношеим травоядным зауроподам. В то же время ученые также обнаружили следы, которые, вероятно, принадлежат мегалозаврам. Ранее считалось, что большие круглые углубления являются норами отдыха рыб, но это оказалось не так — теперь ученые считают, что другие следы, ранее считавшиеся норами рыб, вероятно, также могут оказаться следами динозавров.

В новом исследовании ученые пристально изучили следы древних гигантов и пришли к выводу, что динозавры собирались на краю лагун. Из 131 следа 65 были классифицированы как тероподы, 58 как зауроподы и восемь как неопознанные. Теперь ученые считают, что зауроподы и тероподы, вероятно, вместе перемещались вдоль мелководного края лагуны, чтобы напиться воды.

По словам руководителя исследования, Тони Блейксли из Эдинбургского университета, эта находка дает захватывающее представление о поведении и распределении в окружающей среде плотоядных теропод и травоядных длинношеих зауропод в важный период их эволюции.

Ранее Фокус писал о том, что найдена точка, где на Земле появились первые динозавры: ученые не могут к ней подобраться.