Живут там уже 200 лет: на острове без пресной воды нашли стадо странных коз (фото)

Ученые пытаются понять, как стадо не просто выжило, но и процветает в течение многих лет на изолированном острове в Бразилии без видимых источников пресной воды.

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Об этом пишет издание UOL.

Ученые изучают уникальный феномен выживания коз на острове Санта-Барбара, который входит в архипелаг Аброльос в северо-восточной Бразилии. Животные увеличивают свою популяцию на засушливом острове, где отсутствуют источники пресной воды.

Появление коз на острове

Исследователи предполагают, что животных привезли и оставили там колонизаторы. Домашний скот, а также свиньи и птица, были надежным источником питания, но обычно их оставляли на произвол судьбы после неудачных попыток закрепиться на этой территории.

Согласно историческим записям, наличие коз на острове Санта-Барбара документально подтверждено более 250 лет назад. Это впечатляет, учитывая отсутствие там каких-либо известных источников пресной воды.

Козы на острове Санта-Барбара Фото: Unsplash

В прошлом месяце Институт биоразнообразия имени Чико Мендеса (ICMBio), который руководит Национальным морским парком "Аброльос", забрал из Санта-Барбары последних 27 коз. Соответствующее решение приняли после вывода, что их присутствие нарушает экологический баланс острова, в частности негативно влияет на семь видов морских птиц.

"Мы считаем, что эти козы развили уникальные способности для выживания. Если их популяцию не контролировали, они заполонят весь остров и затем погибнут", — отметил Эрисмар Роша, руководитель Национального морского парка.

Гипотезы исследователей

Самое интересное, что за все годы наблюдений за козами Санта-Барбары ученые ни разу не видели, чтобы они пили воду. Как же им удалось выжить там на протяжении двух веков? Сейчас эксперты могут только выдвигать гипотезы.

Некоторые из них предполагают, что козы могли приспособиться к потреблению морской воды. Другие догадываются, что секрет скрывается в растении бельдроэга с высоким содержанием воды, которое растет на Санта-Барбаре.

Интересно, что большинство козлят на острове были двойней. Это свидетельствует о хорошем питании и месте здоровья их родителей.

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