"Ніхто не знає, що сталося": 200 кіз, які втекли із заповідника, паралізували місто (відео)

Огорожу біля загону тварин, ймовірно, пошкодили вандали або мандрівники. Поліція працює над розслідуванням цього інциденту.

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В американському місті Арлінгтон (штат Техас) трапилася незвичайна пригода: майже 200 кіз втекли із вольєра у заповітній зоні Кришталевий каньйон та почали блукати вулицями населеного пункту, здивувавши тим самим місцевих мешканців. Про це повідомляє видання Fox 10.

На опублікованих у соціальних мережах фото та відео можна побачити десятки тварин, які блукають вулицями та заглядають у двори будинків місцевих мешканців.

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"Повний хаос!", – каже за кадром один з поліціантів, які прибули на місце події, аби виловити кіз.

За словами сержанта Алекса Росадо, стадо якимось чином вибралося із заповідника Кришталевий каньйон.

"Схоже, вони змогли вилізти через огорожу або, можливо, вона впала. Хто б міг подумати, що нам доведеться ловити кіз! Ніхто точно не знає, що трапилось", – зазначив він.

Поліція на деякий час перекрила рух бульваром Брауна задля безпеки тварин та водіїв. Зрештою "полювання на кіз" завершилося за 40 хвилин: усіх тварин вдалося повернути до вольєрів, звідки вони й втекли.

Як вдалося встановити згодом, кози в Арлінгтоні опинилися не просто так. Це частина міського проєкту з відновлення заповідника Кришталевий каньйон. Минулого тижня туди завезли 400 кіз, аби вони допомогли очистити парк від чагарників та інвазивних рослин, зокрема отруйного плющу. Експерти кажуть, що парнокопитні поїдають шкідників, а також удобрюють ґрунт.

Огорожу біля їхнього загону, ймовірно, пошкодили вандали або мандрівники. Поліція працює над розслідуванням цього інциденту.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про гігантського кажана "розміром з людину", який налякав жителів Філіппін. Представники цього виду не бояться людей і часто зустрічаються в лісах поблизу населених пунктів.

Крім того, Шарлотта Глейзер з міста Райд, що на острові Уайт (Велика Британія), пережила справжній шок, коли повернулася додому у День святого Валентина й побачила, що її будинок повністю розгромлений борсуком. Експерти пояснюють, що подібні "вторгнення" трапляються не так уже й рідко. Зазвичай все пояснюється тим, що звірі шукають їжу або схованку від негоди чи хижаків.