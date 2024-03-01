"Никто не знает, что произошло": 200 сбежавших из заповедника коз парализовали город (видео)

Ограждение возле загона животных, вероятно, повредили вандалы или путешественники. Полиция работает над расследованием этого инцидента.

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В американском городе Арлингтон (штат Техас) случилось необычное происшествие: почти 200 коз сбежали из вольера в заповеднике Хрустальный каньон и начали разгуливать по улицам населенного пункта, удивив тем самым местных жителей. Об этом сообщает издание Fox 10.

На опубликованных в социальных сетях фото и видео можно увидеть десятки животных, которые бродят по улицам и заглядывают во дворы домов местных жителей.

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"Полный хаос!", — говорит за кадром один из полицейских, прибывших на место происшествия, чтобы выловить коз.

По словам сержанта Алекса Росадо, стадо каким-то образом выбралось из заповедника Хрустальный каньон.

"Похоже, они смогли вылезти через забор или, возможно, он упал. Кто бы мог подумать, что нам придется ловить коз! Никто точно не знает, что случилось", — отметил он.

Полиция на некоторое время перекрыла движение по бульвару Брауна для безопасности животных и водителей. В конце концов "охота на коз" завершилась за 40 минут: всех животных удалось вернуть в вольеры, откуда они и сбежали.

Как удалось установить позже, козы в Арлингтоне оказались не просто так. Это часть городского проекта по восстановлению заповедника Хрустальный каньон. На прошлой неделе туда завезли 400 коз, чтобы они помогли очистить парк от кустарников и инвазивных растений, в частности ядовитого плюща. Эксперты говорят, что парнокопытные поедают вредителей, а также удобряют почву.

Их вольеры, вероятно, повредили вандалы или путешественники. Полиция работает над расследованием этого инцидента.

Напомним, ранее Фокус писал о гигантской летучей мыши "размером с человека", которая напугала жителей Филиппин. Представители этого вида не боятся людей и часто встречаются в лесах вблизи населенных пунктов.

Кроме того, Шарлотта Глейзер из города Райд, что на острове Уайт (Великобритания), пережила настоящий шок, когда вернулась домой в День святого Валентина и увидела, что её дом полностью разгромлен барсуком. Эксперты объясняют, что подобные "вторжения" случаются не так уж и редко. Обычно все объясняется тем, что звери ищут пищу или убежище от непогоды или хищников.